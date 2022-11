Alan Sorrenti: “Ecco chi sono i figli delle stelle”/ “La mia voce? Superato i limiti”

Alan Sorrenti, famosissimo cantautore italiano 71enne, è stato ospite negli studi di Uno Mattina in Famiglia, su Rai Uno, presentando il suo nuovo disco dopo ben 19 anni dal precedente lavoro: “L’album è nato dall’esigenza di trasmettere la mia anima oggi – ha spiegato Alan Sorrenti parlando in diretta tv sul primo canale – è un momento importante che attraversiamo, di evoluzione, bisogna scegliere bene in questo momento ed ho voluto essere partecipe e trasmettere la mia anima soprattutto alle nuove generazioni. I giovani sono loro i responsabili di questo cambiamento, chi sono i figli delle stelle? Sono emozionato di fronte a questa nuova avventura”.

“C’è anche la versione in vinile del mio album? Sì ed inizio una tournée a metà novembre e sarò anche a Roma”. Sulla musica di oggi, Alan Sorrenti ha aggiunto: “I miei esordi sono stati sperimentalissimi, ho iniziato con la musica prog, ho avuto la possibilità di sperimentare la mia voce, andando oltre i limiti. Da questo lavoro si è andata formando la mia personalità vocale e musicale”.

ALAN SORRENTI, IL NUOVO ALBUM DOPO 19 ANNI

“Oggi si scrive bene – ha proseguito Alan Sorrenti – si sta scomponendo la musica, la lingua italiana, la metrica e queste cose mi piacciono. Suggerireri però di guardare più in alto, si guarda molto alla quotidianità e invece esiste qualcosa di più ampio”.

Alan Sorrenti ha concluso l’intervista di oggi a Uno Mattina in Famiglia, rispondendo ad una domanda di rito: “Chi sono i figli delle stelle (riferendosi al suo brano più famoso, ndr)? Allora erano sognatori, visionari, uscivano fuori dalle regole, cercavano la libertà. Oggi i figli delle stelle ci sono, io lo sono ancora, ma sono quelli che vogliono evolversi”. Il nuovo album di Alan Sorrenti si chiama ‘Oltre la zona sicura’, e il suo tour scatterà il 17 novembre dalla sua Napoli, quindi Torino, Bologna, Roma, Milano, per poi concludere a Bari il 2 dicembre.

