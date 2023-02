Alba Baptista e Chris Evans allo scoperto/ Video, dedica d’amore di Captain America

Una splendida dedica d’amore quella di Chris Evans ad Alba Baptista. L’attore americano, divenuto famosissimo in tutto il mondo dopo aver interpretato Capitan America, supereroe Marvel, ha pubblicato un video nella giornata di ieri, San Valentino, abbracciato alla sua compagna. Si tratta di immagini inedite mostrate sui social (le trovate qui sotto), che raccontano dei momenti molto felici vissuti dalla coppia. Presente, immancabile, anche Dodger, il cane di Chris Evans da anni suo compagno fedele. L’artista a stelle e strisce ha pubblicato anche delle Stories su Instagram in cui ha svelato dei momenti felici con la sua Alba Baptista, a conferma di quanto il loro amore sia andando a gonfie vele.

Fra le tante curiosità l’attore ha raccontato di aver fatto scoprire alla sua giovane compagna il videogioco Super Mario Bros 3, considerato storicamente uno dei capitoli più belli della nota saga videoludica con protagonista l’idraulico di Nintendo. Chris Evans ha commentato a riguardo: “Odia questo video, ma io lo amo”. Alba Baptista viene filmata all’opera mentre cerca di destreggiarsi fra i livelli di Super Mario e superare vari pericoli, mostrandosi in difficoltà, ma il filmato è davvero apprezzabile e mostra come i due si divertano condividendo dei semplici momenti casalinghi.

ALBA BAPTISTA E CHRIS EVANS: LE IMMAGINI DELLA COPPIA

A volte ci si immagina che le superstar facciano una vita da mille e una notte ma in realtà spesso e volentieri li scopriamo molto più come dei “comuni mortali” di quanto pensassimo. Alba Bapstista e Chris Evans hanno quindi confermato la loro relazione dopo le indiscrezioni emerse dallo scorso mese di gennaio, ma non solo.

Da mesi infatti si parlava della possibilità che i due fossero una coppia, e fonti vicini avevano spiegato che si starebbero frequentando da circa un anno. Alba Baptista è una 25enne attrice portoghese, ed oltre ad aver recitato in varie serie tv nazionali ha preso parte anche a Warrion Nun su Netflix.

Happy Valentine’s Day! ❤️

