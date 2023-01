Chris Evans, Alba Baptista é la fidanzata?/ La risposta é in un video virale

Chris Evans e Alba Baptista vuotano il sacco: la lovestory é realtà

Chris Evans e Alba Baptista sono una tra le nuove coppie appena ufficializzate nello star-system e la notizia é ora un thread nel web, dopo l’ufficializzazione giunta da parte del sex symbol dagli occhi di ghiaccio. E a dare in pasto agli esperti e fruitori del gossip global la lovestory più chiacchierata di inizio 2023 é ora lo stesso attore. In un nuovo post condiviso con il popolo del web via social, attraverso un video recap contenente alcuni momenti highlights dell’anno 2022 ormai concluso, l’attore tra i sex symbol del momento lascia intendere di essere sentimentalmente impegnato. Questo, dal momento che il post di inizio del 2023 e addio al 2022 lo vede in dolce compagnia in momenti che lo ritraggono in atteggiamenti familiari con la bella Alba Baptista.

I due, quindi, non nascondono oltremodo la loro lovestory, tanto chiacchierata nell’ultimo periodo, che con il nuovo post dell’attore divenuto virale nel web é ora a tutti gli effetti una news. Nell’era segnata dalla comunicazione via social, quindi, l’attore dagli occhi di ghiaccio si dichiara ufficialmente fidanzato con Alba Baptista, tra le Instagram stories, con la condivisione del video rivelatorio dalla caption sibillina “uno sguardo al 2022″. Il video altro non é che una carrellata di piccoli frame, in cui i due si divertono, anche a spaventarsi a vicenda. Per la quota gossip, non tutti sanno, forse, che Chris Evans ama spaventare gli altri e quando capita si diverte con il fratello, Scott Evans, nel condividere online con la rete dei contenuti che abbiano come protagonisti delle vittime alle prese con lo spavento. Contenuti che vengono resi reperibili in primis via Instagram, da parte dei fratelli Evans.

Chi é la nuova coppia vip: le curiosità su Chris Evans e Alba Baptista

L’ufficializzazione della lovestory delle due star giunge dopo un gossip risalente a novembre 2022, quando si parlava nel web che i diretti interessati si frequentassero in intimità e da più di un anno. Sulla scia di un mucchio di foto della coppia, finito online, ora giunge nel web anche la mossa social dell’attore che ufficializza di fatto la storia d’amore. Segno che non tutto il gossip nascente in rete sia per un “pour parler” fine e se stesso, ma spesso si rivela il preavviso di una news certa.https://mobile.twitter.com/PopCrave/status/1611466612439404545?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1611466612439404545%7Ctwgr%5E4d0c563c9834d8a1b49710d6d4c3f75f1075aa20%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.daninseries.it%2Fchris-evans-conferma-sua-relazione-con-alba-baptista-video%2F

Alba Baptista, collega dell’amato attore, é conosciuta in particolare per il suo ruolo da attrice protagonista registrato nella serie Netflix Warrior Nun, andata cancellata dopo la seconda stagione. Più attivo sul set si dice invece l’attore, rispetto agli impegni in cantiere, come il film d’azione-avventura Ghosted, un lavoro a cura del regista Dexter Fletcher. Evans sarà interprete anche per Gene Kelly in un film ancora senza titolo e scritturato su una sua idea originale. Inoltre, sarà interprete nei panni di Orin Scrivello, in una nuova versione de La piccola bottega degli orrori e presterà il suo impegno anche nella commedia d’azione Red One. Infine é il protagonista del film Netflix, Pain Hustlers di David Yates, con Emily Blunt.











© RIPRODUZIONE RISERVATA