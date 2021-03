Alba fidanzata di Davide Shorty X Factor: stanno ancora insieme?/ Dopo lei Céline…

Dopo X Factor, Davide Shorty è pronto a sfidare un altro importante palcoscenico, quello dell’Ariston di Sanremo 2021 dove concorre tra le Nuove Proposte. L’attenzione però, oltre che sulla sua canzone, è concentrata anche sulla sua vita privata: è ancora fidanzato con tale Alba, la ragazza che gli fece battere il cuore in concomitanza con l’esperienza al talent show? Alla domanda purtroppo non siamo in grado di rispondere ma ciò che è certo è che la ragazza con sui si fidanzò nell’ormai lontano 2013 ha rappresentato una presenza importante nella sua vita.

Instagram, in questo caso, non aiuta i più curiosi del gossip dal momento che attraverso il suo profilo social il giovane cantante siciliano intende concentrarsi unicamente sulla musica, senza dunque dare spazio a momenti di vita quotidiana e men che meno appartenenti alla sfera privata. La ragazza in questione, come spiega Puglia24news, si chiama Alba Plano ed anche lei, all’epoca di X Factor, aveva superato le selezioni del talent. Il loro amore però, non sarebbe resistito a lungo.

DAVIDE SHORTY, DOPO ALBA L’AMORE PER CÉLINE

Nonostante la sua immensa riservatezza, Davide Sciortino, noto come Davide Shorty, ha spiazzato tutti durante la presentazione del suo brano in gara tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2021, con una rivelazione relativa alla sua vita privata. In occasione di una breve intervista tra le pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni, infatti, il giovane artista aveva fatto intendere di essere single e di aver dedicato il brano “Regina” alla sua ex compagna: “Racconta la storia di una donna forte. Anche se ora ci siamo lasciati siamo amici”, aveva confidato. Lo stesso però aveva svelato un dettaglio in più spazzando subito via il dubbio che potesse trattarsi della sua ex Alba: “Appare sulla copertina del singolo e nel videoclip”, aveva detto. Una persona importante, dunque, il cui volto lo si può trovare proprio nella copertina del nuovo singolo postata su Instagram lo scorso ottobre e dal quale apprendiamo anche il nome tramite la sua dedica di ringraziamento: “Grazie infinite a @celinelancini per essere il volto di Regina e grazie a @miagianini per averla catturata in questa bellissima foto”. Céline Lancini è dunque il nome della ragazza entrata nella vita dopo la relazione con Alba.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Davide Shorty (@davideshorty)





© RIPRODUZIONE RISERVATA