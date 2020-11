Alba Parietti al Grande Fratello Vip 2020/ Scontro con Tommaso Zorzi e Dayane Mello?

Alba Parietti al Grande Fratello Vip 2020. Questa è la notizia del momento visto che la bella mamma di Francesco Oppini è stata protagonista di questa edizione dal divano di casa sua sia in veste di mamma che in quella di opinionista, sembra pronta a dire la sua soprattutto sui personaggi che più si sono legati al figlio: Tommaso Zorzi da una parte e Dayane Mello dall’altra. I due in qualche modo hanno avuto a che fare con il bel Francesco Oppini e sono finiti nelle morsa di Alba Parietti che se fino a questo momento ha inviato solo qualche messaggio alla produzione e qualche video dentro la casa del Grande Fratello Vip 2020 questa sera sarà presente in carne ed ossa. Cosa avrà da dire ai due e come si schiererà con l’amicizia con Zorzi e il rapporto di amore e odio con la modella brasiliana?

Alba Parietti al Grande Fratello Vip 2020 allo scontro con Tommaso Zorzi e Dayane Mello?

I tre hanno finito per discutere anche nelle scorse ore quando Dayane Mello ha messo in dubbio l’eterosessualità di Francesco Oppini invitandolo a limonare con Tommaso Zorzi e questo ha scatenato una lite nella casa del Grande Fratello Vip 2020 che potrebbe sfociare nell’incontro di questa sera con Alba Parietti. La bella conduttrice ha ammesso che l’amicizia tra il figlio e Tommaso è qualcosa di puro ma non pensa lo stesso del comportamento di Dayane rea di voler irretire il figlio nonostante sia fidanzato. Siamo sicuri che la modella finirà nell’occhio del ciclone Alba Parietti e nessuno vorrebbe essere al suo posto, questo è certo.



