Alba Parietti è stata una delle più grandi showgirl e conduttrici della storia recente italiana. Donna senza peli sulla lingua ha avuto diverse situazioni che l’hanno portata alla ribalta, talvolta nel mirino della critica. La showgirl nativo di Torino si è raccontata in un’intervista ai microfoni del Corriere della Sera ed ha raccontato parte della sua carriera, attuale e del passato.

Alba Parietti lavora attualmente come opinionista nella trasmissione di Piero Chiambretti ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi’, un titolo che in certi versi può identificare la 63enne e ancora bellissima attrice. Una persona sicuramente molto forte e pronta a tutto per le sue idee come sottolinea ricordando un retroscena su Silvio Berlusconi: “Tanti anni fa rifiutai 9 miliardi di lire da Berlusconi solo per essere libera politicamente, ma ad oggi per me la politica non esiste più. Anzi ormai possiamo dire che è diventata una barzelletta”.

Alba Parietti ha parlato anche del suo rapporto con i social, strumento con il quale ogni personaggio pubblico – giovane o meno giovane – deve fare i conti. A riguardo ha svelato: “Devo molto agli odiatori, credo di aver avuto successo anche grazie a loro. Social? Le persone che mi vogliono bene mi dicono di non rispondere, ma non ce la faccio. E’ più forte di me e alle volte quando parlo con loro sono proprio furibonda”.

Una lunga intervista dove Alba Parietti ha trattato di tanti temi, anche al rapporto con il figlio Francesco. E sulla possibilità di diventare nonna la 63enne showgirl ha continuato: “Mi piacerebbe diventare nonna, tutte le mie amiche lo sono e io provo un’invidia benevola nei loro confronti. Mio figlio Francesco avrebbe voglia, ma si vede ancora come un giovincello. Li annuncia ma non li fa, per ora ho visto solo gatti”. Dichiarazioni sincere con Alba che si racconta senza problemi e parla anche delle difficoltà di suo figlio nel mondo del lavoro:

“Francesco è un bravissimo cronista sportivo, sta facendo la sua strada da solo. Penso che sia sottovalutato, ma è un ragazzo felice e senza frustrazioni”. Alba Parietti è una donna molto sincera, come quando parla della sua amicizia con la giornalista Paola Ferrari e soprattutto quando parla dei suoi tanti amori. Da Maurizio Salvadori a Cristiano De Andrè e non potevano mancare parole sul suo compagno, Fabio. Tanta tenerezza e Alba Parietti ne parla in termini entusiastici.

L’amore è stato sempre un punto chiave nella vita dell’attrice e riguardo questo nuovo rapporto Alba Parietti ha proseguito: “A 60 anni mi sono innamorata, la scintilla è scoccata su un treno. Pensavo sarei invecchiata da sola e invece ora abbiamo un rapporto simbiotico”. Un rapporto forte e la donna prosegue: “Ho paura che tutto possa finire, Fabio è molto riservato e legato al figlio e alla madre. Lui ha grande attenzione verso di me, possiamo dire che si prende cura di me”.

Alba Parietti tra amore e lavoro, una donna senza freni che è tornata in tv ed è tornata a parlare della sua vita, ancora una volta senza peli sulla lingua. E sul rapporto con Piero Chiambretti che l’ha richiamata a lavoro Alba Parietti conclude: “Mi ha fatto piacere che mi ha chiamata, abbiamo cominciato insieme da giovanissimi. Ricordo quando la direttrice della radio ci chiamò per licenziarci, ci disse che eravamo negati. Ora siamo di nuovo insieme e mi sento protetta. Mi sto divertendo molto in questo lavoro”, conclude la Parietti.