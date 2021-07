Alba Parietti alle donne “Al primo posto la dignità”/ “Uomini? Bisogna bastarsi”

Alba Parietti ama esporre il proprio pensiero e le proprie considerazioni su Instagram. Una piattaforma che, d’altronde, apprezza questo scambio, commentando spesso con piacere in un vero e proprio dialogo con la showgirl e opinionista. Così è accaduto anche nell’ultimo post da lei scritto, in cui fa considerazioni importanti sulla donna, sul passare del tempo e sul potere che l’uomo crede di avere sull’altro sesso. “Voglio dedicare un pensiero tutte le le donne. – ha allora esordito la Parietti. – Ho incontrato in questi giorni molte donne deluse, disilluse e anche tristi. Quando una donna arriva a 50/sessant’anni, immancabilmente viene sottoposta a una sorta di ricatto da parte di un mondo irrimediabilmente maschilista.” La situazione per Alba è bel altra: “Ma cosa che ti fa ridere è vedere gli uomini, magari coetanei, sentirsi l’ago della bilancia del giudizio a cui pensiamo di essere sottoposte, quando sinceramente molto spesso sono più provati e segnati dall’età’ di noi e in più non ne sopportano il peso, la vivono come una condanna, scelgono di stare con donne giovani che li rendono solo più vecchi da vedere.”

C’è una soluzione piuttosto chiara a questo problema, secondo Alba Parietti: bastare a se stessi. “Bisogna amarsi, – ammette l’opinionista, e ancora – Bisogna accettare gli altri per ciò che sono e sottrarsi a tutto ciò che lede la stima verso se stesse, apprezzarsi per essere apprezzate, mettere al primo posto dignità e leggerezza verso gli altri.” La lunga riflessione si conclude con un pensiero proprio verso quegli uomini citati all’inizio: “Agli uomini deboli piace nutrirsi della fragilità . Non diamone mai modo.” Infine entra nella sfera personale e ammette: “Il momento più bello della mia vita è stato, oltre alla nascita di mio figlio che vedo ogni giorno come un orgoglio, il momento esatto in cui ho capito che volevo essere una donna libera, indipendentemente economicamente, sentimentalmente e che da sola ce la potevo fare benissimo. Chi mi regala bellezza, allegria, comprensione, protezione, amicizia e perché no, anche amore è ben accetto, il resto da tempo non ha più spazio.”

