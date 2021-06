Alba Parietti concorrente a Tale e Quale Show 2021?/ Mistero sulla giuria…

Carlo Conti sta programmando un’edizione di Tale e Quale Show ricca di sorprese a partire dal cast. Negli ultimi giorni sono tante le indiscrezioni arrivate in merito ai concorrenti che si sfideranno sul palcoscenico di Rai 1 e oggi, grazie a Tv Sorrisi e Canzoni, arriva un altro nome bomba per il cast della prossima edizione. Il nome in questione è quello di Alba Parietti, protagonista, seppur non concorrente, dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La presenza nella Casa di Canale 5 di suo figlio Francesco Oppini l’ha infatti resa a sua volta una presenza fissa della trasmissione. Nel corso dei mesi di permanenza di Francesco, la Parietti è infatti spesso intervenuta con telefonate in diretta, collegamenti in Casa e si è anche mostrata fuori dalla porta rossa. Una presenza sicuramente importante che potremmo dunque ritrovare a Tale e Quale Show 2021.

Tale e Quale Show 2021: i primi sei possibili concorrenti

Alba Parietti andrebbe ad aggiungersi ai cinque concorrenti annunciati o ipotizzati nei giorni scorsi. Stiamo parlando di Ciro Priello dei The Jackal, dei due ex gieffini Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando, della modella ed ex velina di Striscia La Notizia Federica Nargi e di Deborah Johnson, figlia dell’artista Wess. Sei concorrenti, sei presenze importanti – ben tre provenienti dall’ultimo Grande Fratello Vip – che potrebbero regalare al pubblico di Tale e Quale Show uno spettacolo divertente e di talento. Mistero, invece, sulla giuria: sarà confermata quella dello scorso anno? Non ci resta che attendere i prossimi nomi che andranno a completare il cast della prossima edizione.

