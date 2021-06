Tale e Quale Show 2021, i primi 5 concorrenti/ Nel cast Pretelli e Stefania Orlando

Il cast della prossima edizione di Tale e Quale Show inizia a formarsi. Il nome primo concorrente ufficiale è arrivato qualche giorno fa: si tratta di Ciro Priello dei The Jackal. Nel corso del programma “Europei in casa The Jackal” c’è stato uno scambio di battute che ha infatti confermato la presenza del comico nel cast. Se Priello è il primo concorrente svelato, anche il secondo nome non è proprio una sorpresa. Si tratta dell’ex gieffino, secondo classificato all’ultimo Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli, che di recente ha pubblicato il singolo L’estate più calda. Non sarà l’unico ex concorrente del Grande Fratello nel cast: tra i concorrenti, infatti, dovrebbe esserci anche Stefania Orlando. Così il gruppo dei partecipanti sale a tre ma mancano altri due nomi che pare siano ormai ufficiali.

Ghali Vs Tale Quale Show: "Blackface? Non serve per imitare"/ "L'ignoranza offende.."

Nel cast di Tale e Quale show 2021 anche Federica Nargi

Stando a quanto rivelato da TvBlog, tra i concorrenti di Tale e Quale show 2021 ci sarà anche la modella ed ex velina di Striscia La Notizia Federica Nargi. Infine il quinto concorrente è Deborah Johnson, figlia dell’artista Wess. Cinque nomi molto differenti ma che promettono sicuramente sorprese al programma condotto da Carlo Conti e molto amato dal pubblico di Rai 1. Non resta che attendere che vengano svelati i prossimi concorrenti del cast che scenderà in campo dopo l’estate, probabilmente tra settembre e ottobre. Ricordiamo che i 6 migliori andranno a scontrarsi con quattro campioni della scorsa edizione nelle ultime puntate.

LEGGI ANCHE:

Tale e Quale show 2020 Il torneo, finale/ Vincitore e classifica, Schillaci trionfa..Lidia Schillaci è Mina/ Vincitrice di Tale e Quale Show: la grande gioia

© RIPRODUZIONE RISERVATA