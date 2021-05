Alba Parietti/ Dall’amicizia speciale con Tommaso Zorzi al testamento sui social

Ancora Alba Parietti in tv? La risposta è sì e questa volta non in uno dei programmi Mediaset satellite del Grande Fratello Vip o in coppia con Tommaso Zorzi, ma in casa Rai come ospite di Carlo Conti in Top Dieci. La conduttrice e opinionista tornerà quindi nel prime time di Rai1 per mettersi in gioco con la musica ma siamo sicuri che non mancheranno frecciatine, gaffe e possibili appigli trash. Nei giorni scorsi Alba Parietti è stata sul palco del Maurizio Costanzo Show proprio al fianco del neo amico Tommaso Zorzi, lo stesso che più volte è stato etichettato come la sua versione al maschile. I due hanno ammesso di parlare al telefono per ore e di essere simili tanto da definirsi ‘pettegole’ pronti a fare taglia e cuci su tutto e tutti.

Alba Parietti ospite a Top Dieci dopo la storia del testamento social (e i sonniferi)

Oggi Alba Parietti parteciperà al programma in solitaria qualche settimana dopo la polemica che l’ha travolta quando ha pensato bene di pubblicare una sorta di testamento sui social ammettendo poi di essere solo frutto del sonnifero che prende di solito la sera per riposare e dormire tranquilla. Le polemiche, sia in un senso che nell’altro, non sono mancate soprattutto perché il suo primo pensiero è stato quello di avere foto di lei da giovane in giro sul web e sui social per ricordarla nel momento in cui morirà. In un secondo tempo ha pensato ai nipoti e pronipoti chiedendo a tutti di ricordare loro che la nonna se l’è goduta fino alla fine senza lasciarsi mai scappare niente e cogliendo le occasioni della vita, nel bene e nel male. Cosa rivelerà questa sera Alba Parietti in versione ‘concorrente’ di Top Dieci?

