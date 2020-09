Alba Parietti, dedica a Silvio Berlusconi/ “Il Covid non non scalfirà il leone che è”

La notizia della positività al Covid 19 dell’ex premier Silvio Berlusconi ieri ha fatto il giro del mondo. Il Cavaliere è risultato positivo ma sarebbe asintomatico ma questo non ha fermato milioni di italiani che continuano a seguirlo sia in politica e sia per le sue imprese da imprenditore italiano. A loro si è unita anche Alba Parietti che con lui ha avuto a che fare proprio per lavoro e che spesso ha avuto modo di dire la sua anche sulla sua filosofia politica e sul suo operato come capo del Governo. In particolare, postando una foto di cui Silvio Berlusconi non sarebbe molto contento, Alba Parietti ha fatto i suoi auguri di una pronta guarigione e ha poi elencato le doti che in questi anni ha avuto modo di conoscere e apprezzare.

ALBA PARIETTI FA I SUOI AUGURI A SILVIO BERLUSCONI

In particolare, Alba Parietti ha parlato della generosità, della bontà e dell’educazione e del rispetto che Silvio Berlusconi ha sempre portato alle persone con le quali ha lavorato o anche solo collaborato e infine continua: “Sa farsi volere bene . Gli auguro di tornare pimpante e agguerrito come sempre , perché comunque uno la pensi e’ un uomo che ha saputo costruire e un visionario geniale . Pronta guarigione Silvio con affetto in questo caso la “positività “ non sta nella malattia ma nel modo di affrontare la vita . Quindi sarà un decorso rapido che non scalfirà il leone che e’”. Sicuramente Alba Parietti non è l’unico volto noto del mondo dello spettacolo e della politica ad aver fatto una speciale dedica al premier, adesso non rimane che attendere le novità in merito alla sua salute.



