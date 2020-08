Alba Parietti VS Eleonora Brigliadori/ “Non agirò per via legali, provo solo pena”

Alba Parietti rissa social con Eleonora Brigliadori. Tutto è nato per la denuncia che la Parietti ha pubblicato sui social per via dei controlli negli aeroporti per il Coronavirus. La conduttrice di ritorno dalle vacanze ad Ibiza dove ha una casa di proprietà giustamente si aspettava di ritrovare a Milano Malpensa i test di controllo per il Covid-19. Nessun controllo o altro, una situazione che indispettito la Parietti che sui social ha voluto lanciare il suo grido di protesta. Un grido che è stato accolto in maniera del tutto errata dalla collega Eleonora Brigliadori che su Facebook si è lasciata andare ad un lungo commento davvero poco edificante. “Ecco quando la chirurgia estetica ha già finito di danneggiare il cervello quello che succede… pur di finire su un giornaletto che starebbe bene solo al cesso Dove si compie la sua vera funzione…” – ha scritto la Brigliadori proseguendo – “c’è qualcuno già danneggiato cerebralmente che si veste del ruolo di delatore o dell’attrice… delle bufale…!!! invocando lo scandalismo più bieco che si possa immaginare..”. Sulla questione tamponi poi la Brigliadori ha scritto: “ma dov’è il problema? ma dategliene 100 di tamponi in ogni orifizio… quelli venduti purtroppo sono già persi da lungo tempo…. parlano sbraitano Ma le loro anime non sono più inserite…il ruolo del censore Lecca c*** del sistema… è la più vile forma di indignazione…”. Parole davvero forti quelle scritte dalla Brigliadori che ha poi puntato il dito anche contro le scelte, peraltro libere, della Parietti di ricorrere alla chirurgia estetica: “per capire bisogna andare indietro nel tempo e ricordare le vere cause…. quando uno si cambia i connotati… non potendo cambiare la propria anima… vive in un perenne corto circuito… ormai Praticando per disperazione il più becero istinto autodistruttivo che si possa immaginare….farsi trasformare le forme che dipendono dal corpo eterico… significa mentire.. mentire rispetto alla propria identità”.

Alba Parietti replica alle accuse di Eleonora Brigliadori

La replica di Alba Parietti alle pesantissime parole pubblicate da Eleonora Brigliadori sul suo profilo Facebook non sono tardate ad arrivare. La conduttrice non si è tirata indietro, giustamente, nel replicare all’amica e collega con parole eloquenti ed esaurienti. “A chi mi chiede cosa penso delle dichiarazioni della Brigliadori , rispondo che provo molta pena da tempo per questa donna, provo dispiacere , amarezza e compassione perché ‘ qualcuno che le vuole bene dovrebbe occuparsi di impedirle di sproloquiare e occuparsi del suo fragile stato mentale” – ha scritto la Parietti che ha poi proseguito precisando – “la conosco da 40 anni , non agirò per vie legali , ne risponderò perché ‘ provo disagio per lei per la volgarità con la quale si esprime su temi delicati , oggi come in passato. Provo imbarazzo nel leggerla e sconcerto , tuttavia e’ una persona che ha bisogno di aiuto e mi fa grande compassione e tenerezza. Non ho niente altro da aggiungere. E’ tutto molto triste e avvilente”. Dalla sua parte tantissimi follower che hanno commentato: “è irrecuperabile la Brigliadori, chissà come ha fatto a diventare così” e ancora “avrà per anni assunto droghe, è un po’ che vede angeli, spiriti e figure ….. però la lingua gliela taglierei”.





