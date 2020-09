Silvio Berlusconi positivo al Covid-19/ Zangrillo “è asintomatico, ora in isolamento”

Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone Covid-19: a confermare i rumors usciti in queste ultime ore ci pensa il suo medico personale, nonché primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano, professor Alberto Zangrillo raggiunto da Adnkronos Salute. «Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone per il Covid», spiega il medico del San Raffaele, «Berlusconi è asintomatico e in isolamento a domicilio». Il leader di Forza Italia è stato sottoposto al tampone dopo un recente soggiorno in Sardegna: un primo test aveva verificato la negatività al tampone, oggi però con il secondo tampone i medici hanno scoperto la positività al Covid del Presidente del Monza Calcio: è senza sintomi, dunque senza al momento alcun problema respiratorio, ma come da regole stringenti anti-Covid è imposta la quarantena e isolamento domiciliare fino ad un doppio tampone negativo che verrà effettuato nei prossimi 14 giorni.

BERLUSCONI, IL CONTAGIO CON BRIATORE IN SARDEGNA?

Secondo quanto riportato da Tg Com24, Silvio Berlusconi svolgerà l’isolamento anti-Covid nella sua residenza storica di Arcore e continuerà a lavorare e condurre le attività politiche anche durante la quarantena. Fonti di Forza Italia all’Ansa poi confermano come la positività al tampone è stata rilevata dopo i controlli precauzionali in seguito al viaggio in Sardegna dove aveva incontrato anche Flavio Briatore, patron del Billionarie, anche lui risultato positivo al Covid-19 negli scorsi giorni. «Continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centrodestra alle elezioni regionali ed amministrative, con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social», concludono da Forza Italia. Dopo la positività e ricovero al San Raffaele dell’amico Briatore, subito l’entourage di Berlusconi – come di tutti i personaggi che avevano incontrato il patron del Billionaire – aveva svolto i tamponi necessari. In un primo l’esito era stato negativo, oggi invece la positività.



