ALBA PARIETTI/ Difende il figlio Francesco Oppini: “La Elia odia me e attacca te”

Questa sera Francesco Oppini potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Il figlio di Alba Parietti è finito in nomination con Patrizia De Blanck. Nella puntata di lunedì scorso del GF Vip i ragazzi della casa hanno dovuti nominarsi tra loro e a finire al televoto è stato Oppini, che ha poi rivelato di aver chiesto di essere nominato per non creare ulteriori disagi agli amici. A poche ore dalla diretta del reality show di Canale 5, Alba Parietti ha scritto un lungo post su Instagram dedicato al figlio. “Mi è piaciuto tantissimo il modo signorile e intelligente con cui hai messo a tacere quelli che hanno voluto insinuare tu sia uno stratega opportunista…. Mi è piaciuto come hai aiutato i tuoi compagni e hai preso su di te la nomination, senza metterli in difficoltà o farli sentire in colpa”, sono le parole di una mamma orgogliosa. Non mancano critiche a ex concorrenti, che si sono permessi di attaccare il figlio: “Mi ha fatto ridere Massimiliano Morra quando ha detto che tu non hai personalità e sei un satellite che cerca andare dove tira il vento. In psicanalisi si chiama transfert cioè quello che tu fai e sei lo trasferisci sul soggetto che vorresti emulare o criticare”.

ALBA PARIETTI: DIFENDE IL FIGLIO FRANCESCO OPPINI

Nel suo lungo sfogo in difesa del figlio Francesco Oppini che rischia di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, Alba Parietti ha anche criticato l’atteggiamento degli opinionisti in studio: “Quante ca*ate ho sentito sul tuo conto, quanta cattiveria gratuita di chi non ti conosce, di chi è prevenuto. Di che odia me e di riflesso riversa cattiveria gratuita su di te con violenza, Antonella Elia per esempio”. Alba Parietti conosce bene suo figlio e nei suoi gesti ha visto tanta stanchezza e forse voglia di abbandonare il gioco. La showgirl non nega di aver sentito la sua mancanza e di desiderare di poterlo riabbracciare: “Potresti uscire e conoscendoti saresti sereno nel farlo, senza rimpiangere o rinfacciare nulla. Forse lo spero anche perché ho bisogno di te e ne ho avuto tanto bisogno in questi mesi per me tristi”. Infine Alba Parietti fa una lunga digressione sull’importanza o meno di piacere agli altri, citando anche Nietzsche. La Parietti, che come dice lei stessa non piace a tutti, conclude con un accorato messaggio al figlio: “L’importante è piacere a chi ami e ti ama e le persone che meritano il tuo rispetto e la tua amicizia. Il resto è un gioco e tu lo sai. Se il pubblico ti vorrà combatti ancora”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)





