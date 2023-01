Alba Parietti e Fabio Adami/ “Sono gelosa, vedo come lo guardano le altre”

Alba Parietti e Fabio Adami: dieci mesi d’amore

Alba Parietti e Fabio Adami sono fidanzati da dieci mesi. Lui, manager di Poste italiane, ha cinque anni in meno della showgirl. Il loro primi incontro risale al 23 marzo 2022, in treno: “Indossavamo la mascherina, non l’ho riconosciuta subito. Ero seduto due posti più avanti, di spalle, però la spiavo con il telefonino, tipo specchietto retrovisore”, ha detto Adami sul Corriere della Sera. Da quel giorno ci sono stati incontri, cene, il primo bacio. Tre mesi dopo vivevano già insieme.

Alba Parietti: "Fabio Adami? Grande passione"/ "Giovani mi vedono come milf…"

Ma Fabio Adami ha confessato di essere un fan di Alba fin dai tempi di Galagoal: “Io ho vissuto in India e in Kenya fino ai 18 anni, mio padre lavorava per Alitalia. Quando sono tornato a Roma nella mia compagnia c’era un amico che lavorava a Telemontecarlo e tutti lo supplicavamo di farci conoscere Alba Parietti, nel periodo di massimo splendore sullo sgabello di Galagoal. Finché un giorno arrivò con una foto in bianco e nero con l’autografo e la scritta: a Fabio”, ha raccontato al Corriere.

CHI È FABIO ADAMI, NUOVO FIDANZATO DI ALBA PARIETTI/ "Matrimonio? È probabile ma.."

Alba Parietti gelosa di Fabio Adami

Alba Parietti e Fabio Adami sono innamoratissimi e in questi dieci mesi insieme hanno litigato pochissime volte: “È successo poco, forse quattro volte in tutto. Ma quando succede, ecco, lui da Principe Azzurro si trasforma nel Libanese della Banda della Magliana. E, devo ammettere, lo trovo ancora più sexy. La prima: per il titolo di un giornale su di noi. (…) Ero mortificata. Poi però mi arrabbiai, la sua reazione era stata eccessiva. Quella sera volle andare a dormire in albergo, ma dopo due ore tornò. Entrambi percepiamo la paura della perdita”, ha detto Alba Parietti al Corriere della Sera. Ma Adami ha voluto spiegate la sua reazione: “Al lavoro mi avevano massacrato! Sono una persona riservatissima. Quando due mondi lontani come i nostri si incrociano, c’è bisogno di un punto di equilibro”. Tra i due, però, quella più gelosa è Alba Parietti: “Vedo come lo guardano le altre. Da quando sta con me gli hanno chiesto di seguirlo su Instagram cinquemila donne”.

LEGGI ANCHE:

Alba Parietti, da Franco Oppini e Christopher Lambert/ Tutti gli amori della showgirl

© RIPRODUZIONE RISERVATA