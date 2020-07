Alba Parietti, foto in costume ritoccate?/ Il dietro le quinte non è come sembra…

Dove sta la verità? Chi segue i vip sa bene che c’è sempre un dietro le quinte che non si vede, che le foto possono essere ritoccate e cambiate a proprio piacimento e che tra noi che guardiamo c’è sempre davanti un velo, un filtro, è proprio il caso di dirlo, che tiene distante la pura verità. Alba Parietti nei giorni scorsi si è mostrata senza trucco, si è mostrata in costume e, alla fine, si è fatta vedere nello splendore della sua età, ma se anche lei mentisse o lo avesse fatto in qualche occasione? L’accusa, poco velata in questo caso, arriva direttamente dal settimanale Oggi che ha le “prove” delle bugie di Alba Parietti e che ha deciso di mostrarle nel suo ultimo numero. Ma di cosa si tratta di preciso?

ALBA PARIETTI MENTE E RITOCCA LE SUE FOTO?

Tutto è nato quando Alba Parietti ha deciso di pubblicare alcune foto in costume mettendo in mostra le sue lunghe gambe, il suo lato b e poi anche il suo ventre piatto ma le stesse foto, pubblicate nella stessa location e con lo stesso costume, sono state pubblicate sul settimanale Oggi. La differenza? Non sono state ritoccate, almeno questa è l’accusa che il settimanale fa alla conduttrice. Sul sito del settimanale si legge: “Alba Parietti, in vacanza a Ibiza, mette in mostra sui social le sue gambe da urlo. In versione riveduta e corretta. Nelle immagini esclusive del settimanale Oggi, infatti, la showgirl 59enne appare per come è nella realtà. Non perfetta, ma bellissima. Solo che poi lei posta le immagini simili sui suoi social. Con molte, moltissime differenze: guardare per credere…”. Inutile dire che le foto sembrano un po’ diverse, in quelle del settimanale il suo ventre non è proprio piatto e sulle sue gambe non manca la cellulite ma sicuramente non c’è niente di così eclatante. Arriverà la risposta della diretta interessata?



