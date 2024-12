Incidente a Courmayeur per Alba Parietti

Paura per Alba Parietti che è stata stata vittima di un incidente sulle piste da sci a Courmayeur, la località turistica in cui si trova per trascorrere le vacanze natalizie e accogliere il nuovo anno. A diffondere la notizia dell’incidente della Parietti è Dagospia secondo cui la showgirl sarebbe stata investita sulle piste da sci da un ragazzino che sarebbe poi fuggito senza prestare soccorso. “La Parietti è finita al pronto soccorso, a Courmayeur, dopo essere stata investita sulle piste da sci da un ragazzino che poi è scappato. Sono in corso le ricerche dell’investitore delle nevi…”, riporta Dagospia.

Stefano Bonaga: "Alba Parietti? Vorrei non parlasse di me"/ Lei risponde: "Una battuta strumentalizzata"

Secondo quanto fa sapere il sito di Roberto D’Agostino, le ricerche per individuare il ragazzo che ha investito la Parietti sarebbero in corso. Per il momento, tuttavia, non ci sono conferme nè smentite sul dettaglio dell’incidente.

Come sta Alba Parietti dopo l’incidente

Secondo le informazioni diffuse da Dagospia, Alba Parietti si troverebbe in ospedale per ricevere le cure necessarie dopo l’incidente. Sul profilo Instagram di Alba Parietti, per il momento, tutto tace. Le ultime storie risalgano a ieri e non c’è alcun riferimento all’incidente di cui è stata vittima. Anche il figlio della Parietti, Francesco Oppini, non ha commentato la notizia.

Alba Parietti tra amore e politica/ "Mi sono innamorata a 60 anni", poi la rivelazione su Berlusconi...

Sui social, nel frattempo, la notizia è già diventata virale e il popolo del web sta augurando una pronta guarigione alla Parietti. Insomma, un momento di relax e divertimento, per la showgirl, si è trasformato in un brutto momento a causa di un incidente i cui dettagli, per ora, non sono stati totalmente diffusi. In attesa di aggiornamenti, non ci resta che augurare una pronta guarigione alla showgirl.