Alba Parietti “Morgan a Ballando giudicato non per il ballo”/ “Ce la mette tutta e…”

Alba Parietti, ospite della puntata de La vita in diretta in onda il 23 novembre, commenta con gli altri ospiti di Alberto Matano tra cui Anna Pettinelli e Luca Bianchini, la diatriba scoppiata a Ballando con le stelle 2021 tra Selvaggia Lucarelli e Morgan. Il confronto davcanti alle telecamere dello show di Milly Carlucci non è arrivato, ma a quanto pare, dietro le quinte, sarebbe accaduto di tutto. Dopo aver mandato in onda un filmato riassuntivo della situazione. Alberto Matano ha lasciato la parola ad Alba Parietti.

La showgirl che, durante la propria esperienza di concorrente di Ballando con le stelle si è scontrata numerose volte con Selvaggia Lucarelli, si schiera dalla parte di Morgan il quale, secondo il parere della Parietti, non sarebbe stato giudicato per il ballo, ma per questioni personali.

Alba Parietti e Anna Pettinelli si schierano sullo scontro tra Morgan e Selvaggia Lucarelli

“Non voglio parlare di Selvaggia. Voglio parlare solo dei concorrenti di Ballando con le stelle. I concorrenti, mi ci metto pure io, ce la mettono tutta. Si entra in sala prove dal lunedì al sabato con una concetrazione e una fatica fisica oltre ogni immaginazione. Quando uno finisce l’esibizione e si trova ad essere giudicato su questione che non hanno nulla a che vedere con il ballo, lì sbrocca“, commenta Alba Parietti nel salotto di Alberto Matano.

Anna Pettinelli che ha ammesso di ricevere anche minacce di morte quando assegna un brutto voto ad uno degli allievi di Amici, ribatte: “Selvaggia ha detto a Morgan che ballava come una scimmia“, ha detto. “Lei ha detto altre cose“, ha replicato ancora la Parietti. La Pettinelli, inoltre, ha spiegato quanto sia complicato fare il giudice. “E’ molto difficile fare il giudice. Ci sono dei momenti in cui la televisione mette di fronte due persone che hanno un pregresso e sicuramente Morgan e Selvaggia lo avevano. Morgan è un tipo fumantino, ha reagito verso una donna in un modo in cui non avrebbe dovuto e Selvaggia è stata rude nel dare il giudizio. Fare il giudice non è facile perchè devi avere il coraggio di dire che balli male e ti prendi le conseguenze. Io faccio questo e ti assicuro che ho minacce di morte sul telefono perchè ho dato un brutto voto ad un ragazzo“, ha concluso la Pettinelli.

