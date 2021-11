Milly Carlucci/ “Lite Morgan-Selvaggia Lucarelli? Lui ha sbagliato il tono”

Milly Carlucci, conduttrice di “Ballando con le Stelle”, trasmissione di Rai Uno del sabato sera, è intervenuta in collegamento telefonico ai microfoni di “Storie Italiane”, programma presentato da Eleonora Daniele. Inevitabilmente, le è stato chiesto un parere sulla lite esplosa in puntata tra Morgan e Selvaggia Lucarelli e che continua a fare parlare di sé anche a giorni di distanza dall’accaduto: “Noi dobbiamo riconquistare la leggerezza tipica di un programma di intrattenimento, dove si fa tutto molto sul serio, ma rimane sempre un gioco, come si faceva da piccoli… Tu fai la guardia, io faccio il ladro…”.

In merito alla giuria, finita nel mirino di Morgan, Carlucci ha asserito inoltre che “noi abbiamo una giuria meravigliosa, che abbiamo scelto noi, perché ci piace tanto la sua dialettica e perché si mescolano bene le professionalità insieme”.

MORGAN VS SELVAGGIA LUCARELLI, PARLA MILLY CARLUCCI: “LUI HA SBAGLIATO QUANDO…”

Nel prosieguo del collegamento telefonico con “Storie Italiane”, Milly Carlucci ha voluto aggiungere un suo personale punto di vista sulla diatriba: “L’unica cosa che Morgan ha sbagliato è l’urlo, il tono di voce tenuto e alzato progressivamente. La voce che si alza gradualmente non va bene. In tutta questa situazione potevamo però immaginare che Morgan, dipinto sempre come una persona estrema, si mettesse con dedizione a studiare con la sua maestra? Lui cerca di essere perfetto, sabato ha provato addirittura due volte, alle 14 e alle 18. La perfezione non esiste, ma è lodevole l’aspirazione a essere perfetto”.

Carlucci ha chiosato dicendo che “questo sabato penso che, a una settimana di distanza, si possa parlare di samba e dell’esperimento spericolato che ha fatto Morgan, lasciando da parte le polemiche”. Le ha risposto Alessandra Tripoli, maestra di Marco Castoldi: “Lui si applica, si allena con impegno, quindi non possiamo dire nulla su questo. Ma non è assolutamente vero che lui non sia integrato nel cast”.

