Alba Parietti sul Coronavirus/ “Io l’unica cogl*ona con la mascherina, serve obbligo”

Anche Alba Parietti dice la sua sul Coronavirus, ma lo fa con una dichiarazione destinata a far discutere. La showgirl ha condiviso su Instagram una foto in cui si mostra con una mascherina, ma è la didascalia a dividere. In primis c’è un riferimento estetico («Anche in casi estremi bisogna conservare un pizzico di eleganza») di cui si poteva fare a meno visto che l’epidemia, grave o no che sia, resta una questione seria. In secondo luogo, fa discutere il fatto che intenda usarla pur essendo consapevole del fatto che gli esperti ne sconsigliano l’uso a chi non è infetto. «Meglio prevenire che curare. E soprattutto avere rispetto per il prossimo. La mascherina serve solo a non infettare? Bene io che spero di essere sana evito ogni rischio di contagio agli altri. Rispetta e sarai rispettato». Lei dunque tira dritto, in nome di una prevenzione che peraltro è un tema molto caro agli operatori sanitari.

Dopo aver consigliato ai suoi followers di lavarsi le mani, Alba Parietti ha annunciato che domani sarà ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane. Sul Coronavirus invece ha aggiunto di parlarne «senza allarmismi ma con consapevolezza». Nelle Instagram Stories ha comunque ribadito i concetti espressi nel post che vi riportiamo in fondo alla pagina. «Anche in momenti tragici ci vuole un po’ di eleganza». Ma non aveva scritto di non fare allarmismo? «Non posso filmare nessuno, ma non c’è praticamente nessuno del personale che indossa la mascherina», denuncia poi. «La mascherina serve per non infettare gli altri. Perché negli aeroporti italiani non c’è l’obbligo di indossarle? È un procedimento molto semplice. Vista così sembro una pazza, perché oggi sono l’unica ad averla. Ma preferisco essere l’unica cog*iona che se la mette. Sarebbe talmente semplice farlo per rispettare gli altri. Sono allarmista? Sono pazza? Forse, non mi interessa».





