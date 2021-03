Albano Carrisi, ex marito Romina Power/ Affetto da “sanremite acuta”: appello alla ex

Solo pochi giorni fa Albano Carrisi ha dichiarato di essere molto dispiaciuto per non essere stato selezionato tra i Big in gara all’ultimo Festival di Sanremo. Inoltre il cantante di Cellino San Marco non ha nascosto il desiderio di partecipare alla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana, magari al fianco della sua storica ex, Romina Power. Al Bano ha poi scherzato, come peraltro è nel suo stile, di essere affetto da una malattia incurabile, ovvero la “sanremite acuta”, sottolineando il suo profondo legame con la kermesse canora. In una recente ospitata a Domenica In, nel salotto di Mara Venier Albano Carrisi ha parlato a lungo della sua vita, della sua infanzia in povertà e dei genitori. “Mi manca moltissimo, domani la vado a vedere. Ho preso da mia madre, amava la lirica e cantava, e senza volerlo ho preso da lei. La vita è fatta così, con alti e bassi”, ha detto parlando dell’amata mamma.

Al Bano: diviso tra Romina Power e Loredana Lecciso

Al Bano ha parlato anche a lungo delle due donne della sua vita, ovvero l’ex moglie Romina Power e l’attuale compagna Loredana Lecciso, madri dei suoi. “Quando ci siamo sposati hanno fatto un toto matrimonio, pensavano che durasse poco, e invece gli abbiamo smentiti, come abbiamo smentito tante bugie che hanno detto su noi e la nostra famiglia”, ha detto parlando della prima moglie. Il cantante di Cellino San Marco non ha nascosto un grande dispiacere per i rapporti tesi tra le due donne: “Ognuno ha un sogno, il mio è che Romina e Loredana si sedessero a tavola e mangiassero insieme a noi, senza recriminazioni, nessuno ha colpa di quello che è successo”. Ricordiamo che da qualche anno, anche Romina Power vive in Puglia, vicino all’ex marito.

