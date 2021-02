Romina Power/ Il successo a Sanremo con l’ex marito Al Bano “oggi non parteciperei”

Nelle ultime settimane Romina Power è stata spesso ospite, in collegamento, di Domenica In per parlare non solo di vaccini ma anche e soprattutto di Sanremo. Le sue partecipazioni alla kermesse canora, in coppia con l’ex marito Al Bano Carrisi sono ovviamente memorabili. “La prima volta era negli anni Settanta con una mia canzone ‘Non due’ e non sono arrivata neanche a cantarla in tv”, aveva raccontato all’amica Mara Venier rammentando come il titolo del brano del ’76 avesse destato anche qualche fraintendimento poichè in tanti lo avevano modificato erroneamente in “Noi due”. Oggi la sua visione rispetto alla celebre manifestazione canora è tuttavia ben diversa. “Non riesco a vedere uno contro l’altro”, ha commentato parlando della gara canora che si tiene annualmente sul palcoscenico dell’Ariston. Il suo sogno però non è affatto tornare a cantare bensì condurre un programma mattutino, una sorta di talk show incentrato sui temi caldi dell’attualità.

Intanto ripensando proprio alla coppia storica di Romina Power ed Al Bano Carrisi, resta indelebile la loro partecipazione in coppia al Festival di Sanremo con il brano “Ci sarà” nel 1984 e che contribuì a portarli dritti alla vittoria di quella straordinaria edizione. In precedenza avevano preso parte alla kermesse nel 1982 con “Felicità” guadagnando il secondo posto, mentre ci riprovarono ancora nell’87 e nell’89 rispettivamente con “Nostalgia canaglia” e “Cara terra mia”, salendo sul terzo gradino del podio. Infine nel 1991 la loro ultima partecipazione in coppia con il brano “Oggi sposi” che però li fece posizionare nella parte bassa della classifica, fermandosi all’ottavo posto.

Romina Power e il ricordo di sua figlia Ylenia

Romina Power è particolarmente attiva su Instagram, dove condivide spesso scatti in pose naturali e ricordi tratti dal suo passato professionale. Presenti anche diverse foto dei suoi genitori, della sua famiglia d’origine ma anche di quella che si è costruita con Al Bano. Numerosissime le condivisioni riguardanti sua figlia Ylenia, spesso ritratta in compagnia della mamma o delle sorelline. Dando una rapida scorsa al feed, appare evidente che il ricordo di lei sia ancora vivissimo. Lo scorso novembre, in particolare, Romina si è dedicata alla pubblicazione quotidiana di immagini del suo passato. Degna di nota quella del 14 novembre, la prima copertina di Ylenia su un magazine televisivo: “Ma la copertina più bella”, aggiunge nella didascalia, “è quella che la avvolge, e che le ho fatto io all’uncinetto mentre l’aspettavo, così come ho fatto per tutti i miei figli”.

L’attività social di Romina Power

Di recente, Romina Power ha affrontato un nuovo lutto a seguito della morte di sua sorella Taryn. Romina parla spesso anche di quest’ultima, scomparsa il 27 giugno scorso dopo aver a lungo combattuto contro la leucemia. L’annuncio è arrivato proprio su Instagram: “Mia sorella Taryn ha raggiunto i nostri genitori alle 9:53 ieri a casa sua nel Wisconsin circondata da i suoi quattro figli e quattro nipoti […]. Lascerà un vuoto immenso poiché era una creatura di luce, una madre eccezionale, nonna amorevole e sorella unica per via del suo humour, generosità e amore per gli animali, la natura e per i meno fortunati. La migliore sorella che abbia potuto avere in questa vita!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA