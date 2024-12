Albano escluso da Sanremo 2025. Le proteste di Roberto Alessi

Albano escluso da Sanremo 2025. Il cantante è stato escluso da Carlo Conti, direttore artistico per l’edizione che deve cominciare. La mancata partecipazione del cantante di Cellino San Marco ha fatto storcere il naso al giornalista Roberto Alessi, che su Instagram ha voluto lanciare un messaggio: “Albano escluso da Sanremo. Lui aveva preparato non solo una o due canzoni, ma ben tre che aveva preparato. Vedo dei nomi che non conosco, ma io non sono un grande intenditore di musica. Però vedo che c’è anche Massimo Ranieri. Non capisco allora come mai abbiano fatto fuori un artista come Albano che è la storia del Festival, la storia della musica italiana, un’icona assoluta di quella che è la nostra cultura musica popolare. Io non sono sofisticato, sono pop”.

Perchè Guillermo Mariotto ha lasciato Ballando con le stelle 2024?/ Roberto Alessi: “Fake news, la verità…”

A detta di Alessi, “sicuramente si strizza l’occhio ai giovani. Ma vorrei sapere da Carlo Conti, che reputo un mio amico e verso il quale ho grande ammirazione, come mai abbia escluso Albano e inserito altri cantanti che sicuramente saranno il futuro ma non credo siano il presente della musica leggera italiana. Soprattutto mi chiedo quanti di questi artisti, che è l’unica rassegna internazionale della nostra musica, siano conosciuti oltre Lugano. Io sono stato a Donesk, sono stato a New York e in Messico e quando dicevo ‘Albano’, tutti dicevano di conoscerlo. Gli altri chi sono? Non faccio i nomi perché non sarebbe elegante”.

Teresa Cherubini, chi è la figlia di Jovanotti e la malattia/ "Mi hanno diagnosticato il linfoma di Hodgkin"

Albano escluso da Sanremo 2025: la reazione dei social

Le parole di Roberto Alessi non sono state condivise da molti. Tra i commenti sotto il suo video di proteste, si legge: “Ma che vuol dire? Magari la canzone semplicemente non era bella. Non è che un artista deve avere la strada spianata solo perché ha un nome e una carriera”. E ancora: “Andare a Sanremo a 80 anni? Anche basta. Grandissimo artista, ma Sanremo l’ha fatto tantissime volte e credo sia giusto dare spazio ad altri”. La teoria di Alessi, dunque, non è condivisa da gran parte degli utenti sul web.