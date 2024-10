Mancano ancora diversi mesi ma l’attenzione sul Festival di Sanremo 2025 è già piuttosto elevata. Nasce la kermesse firmata Carlo Conti; il conduttore torna sul palco dell’Ariston e ovviamente molti si aspettano novità ingenti rispetto a quanto fatto da Amadeus nel quinquennio precedente soprattutto in riferimento al cast dei cantanti in gara. Come racconta Biccy, a tal proposito si è esposto Carlo Conti in persona intervistato dal settimanale Chi.

Scaletta Tim Music awards 2024: cantano Max Pezzali, Emma e Lazza/ Tutti i cantanti

“Nomi importanti come Tiziano Ferro, Albano e Romina? Non credo. Devi anche considerare, vale per tutti i nomi, che fare Sanremo per un cantante non è una passeggiata, ho visto grandi artisti ai quali tremavano le gambe prima di salire su quel palco, bisogna anche sentirsela”. Queste le parole di Carlo Conti che, almeno per i nomi menzionati, sembra per ora escludere la partecipazione. La sua non è sembrata una netta chiusura, ma le argomentazioni sembrano spingere verso ipotesi differenti per quelli che saranno i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025.

Francesca Vaccaro, moglie Carlo Conti/ La confessione del conduttore: "Con lei ho scoperto il piacere di..."

Festival di Sanremo 2025, Serena Rossi tra le co-conduttrici? “Le trattative fervono…”

Sempre parlando al settimanale Chi, Carlo Conti ha escluso anche la partecipazione di Cristiano Malgioglio al Festival di Sanremo 2025: “No, lui sta ancora godendosi il successo del suo tormentone estivo, Fernando”. Come anticipato, il conduttore ha però in serbo per gli appassionati una buona dose di novità in vista del ritorno al timone della kermesse. “Ho riportato il DopoFestival; ho cercato di riprendere quello che mi piaceva dei miei Festival e adattarlo al nuovo corso, in linea con le cose fortissime fatte da Baglioni e Amadeus”. Non sono mancati poi gli elogi per il suo predecessore: “Amadeus non mi ha lasciato una gatta da pelare, anzi! Ha fatto un grande lavoro e ha lasciato un Festival in ottima salute. Se ci saranno comici? Chissà! Spero che, in generale, il Festival sia divertente, allegro, moderno, soprattutto veloce, altrimenti mi annoio e cambio canale”.

Francesca Vaccaro, moglie Carlo Conti/ "Ogni giorno che passa siamo sempre più innamorati e uniti"

Proseguendo nel racconto delle prime indiscrezioni su quello che sarà il Festival di Sanremo 2025, sempre Biccy riporta come il settimanale Oggi consideri particolarmente quotata Serena Rossi come una delle co-conduttrici della kermesse. “Sta facendo fuoco e fiamme per avere un ruolo da primadonna in questo Festival Sanremo firmato da Carlo Conti. Il vero obiettivo della brava artista partenopea è quello di affiancare Carlo nel ruolo di co-conduttrice durante la prossima edizione della kermesse canora più importante del Paese. Le trattative fervono…”.