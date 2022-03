Albe, chi è il concorrente di Amici 21/ Già disco d’oro e rivale di LDA

Chi è Albe, il concorrente del serale Amici 21

Albe al secolo Alberto La Malfa è un cantate di 22 anni, originario di Alfianello, in provincia di Brescia. Riesce a coniugare la passione per la musica, che coltiva anche attraverso l’attività di dj alla consolle in giro per le discoteche, unitamente agli studi, da iscritto alla facoltà di Economia e Commercio all’Università Cattolica di Cremona. Entra far parte della scuola di Amici 21 dopo aver studiato musica, in particolare pianoforte e dopo aver composto delle prime canzoni, per poi raggiungere un successo imprevisto sulla piattaforma di streaming, Spotify. A conferirgli un banco di canto nella prestigiosa scuola è la maestra, Anna Pettinelli, che gli riconosce una capacità di scrittura creativa musicale contemporanea e mai banale. Tra i banchi Amici 2022, Alberto trova inoltre l’amore con la ballerina Serena Carella. Il cantante lancia nella scuola 4 inediti, rispettivamente dal titolo Millevoci, Prima di te, Giravolte e Così bello.

Albe trova la sua dimensione nella scuola di Amici 21 sotto l’ala protettrice della maestra Anna Pettinelli, che lo porta al successo con il raggiungimento del primo disco d’oro per l’inedito Millevoci, dopo il conseguimento del primo disco d’oro (certificazione FIMI) ottenuto da LDA, l’allievo di Rudy Zerbi che detiene il record imbattuto di cantante di Amici 2022 a ottenere una certificazione FIMI di disco d’oro e una di disco di platino, nel minor lasso di tempo, in assoluto (batte anche il record di Sangiovanni con Lady, ndr). Albe può quindi dirsi il diretto competitor di LDA. Tuttavia, nel suo percorso non mancano delle crisi personali ed artistiche. Insieme a LDA finisce per ricevere spesso le contestazioni del resto della classe, che lamenta il suo mancato contributo in fatto di pulizie nella scuola più amata d’Italia. A metterlo fortemente in discussione è proprio il team avversario, capeggiato da Rudy Zerbi: il talentscout contesta ad Anna Pettinelli che lei non prenda alcun provvedimento nei riguardi del 22enne, nonostante gli ultimi posti conseguiti nelle classifiche stilate dai giudici esterni al termine della consuetudinaria gara delle cover del pre-serale.

Tuttavia, riesce a riprendersi e a conseguire l’ambita maglia dorata per l’accesso al serale Amici 2022. Al momento registra una media di ascoltatori mensile di oltre 500mila unità su Spotify Italia ed è attivo su Instagram come @albelama con un seguito social stimato oltre 119mila followers. A partire dal primo serale di Amici 21 del 19 marzo 2022, Albe è ufficialmente un membro del team capeggiato da Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Riuscirà a vincere l’eterna sfida con LDA?

