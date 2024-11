Serena Carella e Albe si sono lasciati? Gli ex concorrenti di Amici fanno ancora parlare di loro dopo anni dalla loro esperienza nel programma. Per tanto tempo i fan hanno seguito con passione la loro storia d’amore e ancora oggi si chiedono se stanno ancora insieme. Le indiscrezioni sulla rottura del rapporto erano arrivate già nel 2022 da Andrea Fantino, famoso TikToker che si era esposto sulla coppia rivelando che Albe, suo amico, era single. L’influencer aveva avvisato i fan che era uscito il singolo del “Single Albe“, facendo intuire che la storia con Serena Carella era giunta al capolinea.

Ciononostante le speranze di chi si era affezionato alla coppia di Serena Carella e Albe non si sono mai affievolite, specialmente dopo la passione mostrata durante tutto il percorso ad Amici di Maria De Filippi. Al contrario del ragazzo, la ballerina non ha mai confermato o annunciato nulla rispetto alla relazione con il cantante, tanto che dopo il programma era partita immediatamente per l’America, studiando danza dopo la borsa di studio vinta nel talent di Canale 5.

Serena Carella e Albe dopo Amici, il cantante confessa tutto in radio: oggi è fidanzato?

Il percorso di Serena Carella e Albe dopo Amici non è stato tutto rose e fiori. Il motivo? I due hanno dovuto mantenere una storia a distanza per qualche tempo, specialmente dopo che la ballerina è volata per gli Stati Uniti per specializzarsi nella sua disciplina. In un’intervista, il cantante aveva assicurato che sarebbe andato a trovarla più volte: “Ci vedremo come tutte le coppie a distanza“. Nonostante i buoni propositi, le cose non sembrano essere andate per il meglio, dato che dopo quella separazione fisica i fan non li hanno più visti insieme.

Serena Carella e Albe hanno subito insospettito i fan dopo l’uscita da Amici di Maria De Filippi, il talent in cui si sono conosciuti e innamorati. Ad un certo punto, Albe ha a suo modo confermato di essere single e di non avere più una relazione con l’ex fidanzata Serena Carella. Al radiofonico Andrea Cioffi ha detto di non voler parlare della storia d’amore con la ballerina, ma di essere innamorato della musica. Infine, dopo le richieste insistenti dei fan sul suo fidanzamento, lui ha risposto con un secco “no” seppellendo ogni dubbio.