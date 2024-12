Il nuovo cantante di Amici 2024 Mollenbeck si è presentato per la prima volta a Lorella Cuccarini, che sarà la sua professoressa nel corso del programma. Il cantante ha battuto Diego Lazzari nella sfida del 1 dicembre e da quel momento è entrato ufficialmente a far parte del talent di Canale 5. Originario di Roma, ha conquistato i giudici con una cover di Madame “Quanto forte ti pensavo” e ha cantato il suo inedito intitolato “Male“.

Durante il daytime di Amici 2024 di oggi 11 dicembre, Mollenbeck ha conosciuto Lorella Cuccarini e ha raccontato qualcosa in più sulla sua vita e soprattutto sulla sua personalità. “Ho sempre ascoltato musica e cantato con mia madre“, ha spiegato il cantante, confessando di essere cresciuto a suon di Eros Ramazzotti e Alex Baroni. Poi ha iniziato a scrivere e ad appassionarsi al canto. “Crescendo mi sono affacciato alla scrittura” ha spiegato Mollenbeck, che poi ha voluto raccontare a Lorella Cuccarini come è fatto a livello caratteriale.

Samuel Mollenbeck ad Amici 2024: “Non riesco a parlare delle mie cose, non apro bocca”

“Sono una persona socievole sulle cavolate“, continua Mollenbeck ad Amici 2024, “se si tratta di parlare delle mie cose non apro bocca“, continua. L’artista confessa che l’unico modo per conoscerlo è tramite le canzoni, che gli permettono di esprimersi al meglio e farsi conoscere dal pubblico. Nonostante sia appena entrato, le prime impressioni sembrano positive sia da parte della sua professoressa che dei fan. Il pubblico pare già adorarlo sui social: “Che ragazzo meraviglioso“, “Sento che farà strada“, “Ma è un patatone“, scrivono i telespettatori su Instagram. In effetti, Mollenbeck sembra davvero un bravo ragazzo, disposto a impegnarsi per mantenere il posto nel programma.

Molti si chiedono se Mollenbeck sia il suo vero nome, e la risposta è affermativa. Si chiama Samuele Mollenbeck e per quanto riguarda la sua vita privata non ama esprimersi troppo, nè a voce nè sui social dove si tiene lontano dai pettegolezzi. Ha anche un canale Spotify dove pubblica la sua musica e quasi 4000 follower su Instagram. Le sue ispirazioni sono Adele, Lewis Capaldi, Lazza e Tony Boy, cantanti che spesso mette come sottofondo nei suoi reel su TikTok. Riuscirà ad essere il degno sostituto di Diego Lazzari?