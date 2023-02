Albe e Serena Carella si sono lasciati?/ La verità dell’ex Amici: “Credo di..”

Amici 21 di Maria De Filippi, Albe e Serena Carella proseguono la lovestory fuori dal talent?

Albe e Serena Carella si sono lasciati, dopo la lovestory avviata ad Amici 21 di Maria De Filippi? É la domanda generale che nasce spontanea nell’occhio-pubblico dei telespettatori, che hanno assistito all’idillio d’amore che univa i due giovani allievi all’esordio tv al talent-show di Amici. Rispettivamente nel ruolo di allievo cantautore, Albe, e allieva ballerina, Serena Carella, i due si trovavano a vivere una convivenza forzata nella scuola, dove finivano per innamorarsi. Ma il sospetto sulla rottura nasce dal momento che i due appaiono distanti da loro, non figurando più insieme in apparizioni social così come in quelle pubbliche.

E a confermare l’incessante rumor web che vedrebbe i due giovani ex Amici 21 protagonisti di una rottura post-talent é un nuovo intervento di Alberto concesso in radio. L’occasione, nel dettaglio, é un intervento rilasciato come ospite di Andrea Cioffi nel suo spazio Newsic Friday in onda su RDS Next. Questo con Albe, reduce dal rilascio del duetto Cado, contenuto nel nuovo album Quello che fa bene del Big al debutto a Sanremo 2023, LDA. In replica ai quesiti più ricorrenti sul suo conto, su Google, quindi, Alberto ammette la rottura con Serena Carella, dopo una serie di giri di parole volti ad evitare la bomba gossip.

Alberto non è più il fidanzato di Serena Carella: la verità post-Amici 21

“Albe è ancora fidanzato con Serena”, lo incalza Cioffi, e il cantante la bypassa con la voce di ricerca successiva che, però,concerne sempre la sfera sentimentale: “Albe è innamorato“. Alberto dichiara: “Essendo una persona molto pragmatica, che deve avere tutto spiegato, non so esattamente cosa significa essere innamorato, però, credo di esserlo stato. Sono molto razionale. Comunque della musica sono innamorato sempre“. Le ricerche su Google, tuttavia, insistono sul gossip con Serena Carella: “Albe e Serena si sono lasciati” e quindi lui risponde: “Raga, siete presi eh, preferisco non rispondere“. Ed é con il thread “Albe è fidanzato“, che l’ex Amici 21 conferma il suo status di single: “No“. Insomma, la lovestory di Serena e Alberto La Malfa é ufficialmente giunta al termine.

