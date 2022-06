Albe e Serena, che succede dopo Amici?/ “Lei è una maniaca dell’ordine e…”

Albe e Serena: la lovestory è destinata a durare dopo Amici 21?

Reduce dalla finale di Amici 21 di Maria De Filippi, che lo ha consacrato come uno dei cantanti nostrani più amati dalla generazione Zeta, Albe al secolo Alberto La Malfa è tornato a raccontarsi in un’intervista esclusiva concessa a Chi magazine. In confidenza con il rotocalco diretto da Alfonso Signorini, in particolare la popstar 22enne ha esordito parlando del viaggio intrapreso a Parigi per cui la De Filippi e la produzione Mediaset del talent non hanno badato a spese. Un soggiorno parigino romantico, che il cantante ha condiviso con la ballerina che lo ha fatto capitolare nella scuola di Amici, ovvero Serena Carella. “Era una vita che non viaggiavo a causa della pandemia- fa sapere il cantante- è stato tutto così bello, abbiamo girato Parigi in un monopattino. All’inizio ero un po’ scettico, ma ho avuto una guida speciale. Serena è stata bravissima”. Poi, l’intervento prosegue con ulteriori particolari: “Abbiamo cenato su un battello lungo la Senna, abbiamo visto la Tour Eiffel di giorno e di notte, l’Arco di Trionfo, sentivo il cuore a mille e abbiamo fermato il tempo con delle foto spettacolari”. Nonostante Albe e Serena si direbbero inseparabile, c’è il rischio che possano imbattersi in litigi, dal momento che i due potrebbero rivelarsi non del tutto compatibili. “Ho scoperto che non è molto brava a orientarsi ed è molto lenta a camminare -fa sapere di Serena, Albe-. E poi è molto maniaca nell’ordine, ma in modo non normale”. Tuttavia, ” mi ha contagiato: ora non cammino più scalzo, neanche quando sono solo. Abbiamo entrambi degli obiettivi nella vita, e poi non mi fa mai sentire diverso o sbagliato”.

In passato restava affascinato dalla bravura del padre che era solito suonare la chitarra, ma solo con il primo lockdown disposto in Italia per l’insorgenza della pandemia di Coronavirus, Albe ha trovato il coraggio di dedicarsi alla musica. Che i brani contenuti nel primo album post-Amici 21 parlino anche di Serena Carella? “Non direttamente, sono brani che ho scritto prima di Amici. Anche se Giravolte sembra parlare di lei”. In uno dei brani, Così bello, lui canta di Parigi e una volta raggiunta la fase serale di Amici 21 Albe ha ricevuto in dono dalla De Filippi un viaggio nella capitale francese, come se tutto fosse già scritto nel destino di Albe.

E nell’intervista a Chi, il cantante non nasconde che ama pensare che tutto faccia parte del destino e che nulla accada per caso. Crede infatti che la scelta di terminare gli studi intrapresi alla facoltà di Economia all’università Cattolica di Cremona sia avvenuta non a caso: “non ho mai troppa voglia di studiare”, e complice la pandemia di Coronavirus, le sue ristrettezze e il lockdown e influenzato dai creators di Tik Tok \Albe ha cominciato a scrivere barre. Non appena proposta ai familiari la sua idea di presentarsi ai provini di Amici 21, la madre gli ha però lanciato un ultimatum: “Se non lo passi o studi o lavori”. Alla fine Albe ha superato la prova e avviando il suo percorso di studio nel talent di Canale 5 ha trovato la popolarità che ora lo tiene impegnato come popstar, alle prese con le date dell’instore tour del primo album eponimo, Albe. Cosa pensa di colei che ha creduto in lui prima di tutti, ovvero Maria De Filippi? “Mi ha insegnato tante cose, come essere se stessi”.

