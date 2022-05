Albe, rivincita dopo la finale di Amici 21/ I dati Spotify lo premiano

Amici 21, Albe debutta come ospite nello studio di Verissimo

Reduce dalla finale di Amici 21, Albe è uno degli ospiti in studio nella nuova puntata di Verissimo, per il consuetudinario appuntamento TV del format nel weekend di Canale 5. Il grand final di Amici 21, andato in onda il 15 maggio 2022 su Canale 5, ha decretato il trionfo di Luigi Strangis, vincitore del circuito canto e vincitore assoluto del talent, che si è aggiudicato un bottino del valore di 200mila euro. E se da una parte il trionfo assoluto di Strangis ha mandato al settimo cielo i fan del cantante e polistrumentista, dall’altra esso ha destato tra le polemiche più disparate, come quella sollevata dal web sul conto di Albe. A detta dei contestatori il cantante e pupillo di Anna Pettinelli è stato totalmente ignorato dai giornalisti adibiti alla critica sui 6 finalisti, in sede di finale, al talent in quanto, una volta incalzata da Maria De Filippi sul conto del cantante di Millevoci, la sala-stampa non ha proferito parole.

Ciò nonostante, così come trapela dai dati di streaming che si aggiornano quotidianamente su Spotify Italia, l’ospite a Verissimo Albe è il secondo tra i cantanti finalisti di Amici 21 per il volume di ascolti complessivi (in totale 25.039.730 stream) e ascoltatori mensili (in totale 736531 ) sulla nota piattaforma musicale, alle spalle di Luca D’Alessio in arte LDA (che supera i 50 milioni di stream complessivi e 1.063.197 ascoltatori mensili) , quest’ultimo mancato finalista e vincitore morale per molti dei fedeli telespettatori di Amici 21.

Albe premiato nel post Amici 21

Reduce da una finale di Amici 21, che non lo ha premiato, se non con il premio Marlu’ del valore di 7mila euro – conferito indistintamente a tutti i finalisti dello show- Albe ha raggiunto un traguardo importante ricevendo la proposta di un contratto discografico con la Warner Music. Ma non è tutto. Perché, inoltre per Albe si registrerà a breve il rilascio del primo album, già molto richiesto ai pre-orders da parte dei fans del cantante di Millevoci (singolo certificato disco d’oro da Fimi). La pubblicazione del primo album eponimo, Albe, è attesa per il prossimo 17 giugno.

