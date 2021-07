Alberto Angela, figlio Piero Angela/ “Curare la natura significa curare noi stessi”

Alberto Angela è il figlio di Piero Angela, ma anche un divulgatore e conduttore di successo. Dopo “Ulisse – Il piacere della scoperta”, il figlio del noto divulgatore e giornalista ritorna in tv proprio accanto al padre nella nuova stagione di Super Quark in partenza su Rai1. A rivelare cosa farà Alberto Angela è stato il padre dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: “ci porterà al Museo archeologico nazionale di Napoli per visitare un’affascinante mostra dei gladiatori. Poi ci racconterà della recente scoperta di nove crani di uomini di Neanhderthal nella grotta del Circeo e delle meraviglie archeologiche di Ostia Antica”. Non solo, intervistato da SuperGuida Tv ha anche aggiunto: “io vedo i suoi servizi quando vanno in onda. Non so neanche che cosa faccia. Alberto è sempre stato molto indipendente però da quando fa i suoi programmi io li vedo in televisione. Lui agisce in piena autonomia”. Una carriera dedicata alla scoperta e allo studio quella di Alberto Angela che proprio dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato del mondo in cui viviamo: “c’è un’immagine che rende bene quanto sia delicato il sistema naturale. Se prende un mappamondo e lo avvolge con una pellicola di cellophane, ecco: quello strato è la zona dove la vita è possibile per l’uomo. E in quello strato stiamo buttando miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno”.

Alberto e Piero Angela, "Ulisse" per salvare la Terra/ "Agire subito e insieme"

Alberto Angela dopo Ulisse torna in tv con Superquark

Alberto Angela non ha alcun dubbio nel lanciare un allarme che coinvolge tutti: “i nostri figli vivranno in un mondo più caldo e più arido, e dovranno adattarsi a usare meno energia e a inquinare meno. Il sistema non è più sostenibile perché le risorse naturali si stanno esaurendo. Rischiamo di fare la fine degli antichi abitanti dell’Isola di Pasqua. Per costruire case e barche tagliavano gli alberi a un ritmo maggiore di quanti ne potessero rinascere, e alla fine si sono estinti. Tra l’altro, se continuiamo così, con l’attuale declino demografico, nel 2100 gli italiani saranno solo 23 milioni”. Alberto Angela parlando poi del futuro e di cosa ci attende ha sottolineato: “è come con il Covid: se curiamo gli altri curiamo noi stessi, perché abbassiamo il rischio di ammalarci. Allo stesso modo, curare la natura significa curare noi stessi. E bisogna cominciare subito”.

