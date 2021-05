Alberto Angela: “Ulisse non si ferma”/ Nessuna cancellazione: “Puntate rinviate…”

Nessuna cancellazione per il programma “UIisse – Il piacere della scoperta”, trasmesso in prima serata da Raiuno. Dopo la sospensione delle nuove puntate, sul web, si erano diffusi rumors su una presunta cancellazione della trasmissione di Alberto Angela per gli ascolti non in linea con quelli della rete ammiraglia della Rai. Tuttavia, a fare chiarezza, è lo stesso Alberto Angela che, attraverso un tweet, rassicura tutti i fans di Ulisse che tornerà presto in onda con le nuove puntate. “Ulisse non si ferma. Stiamo regolarmente montando le ultime due puntate di questa edizione che sono solo state rinviate poiché l’emergenza Covid ha causato dei rallentamenti nelle lavorazioni. La sospensione del programma non è mai stata presa in considerazione da nessuno”, ha cinguettato il figlio di Piero Angela.

Alberto Angela e Ulisse tornano in onda il 27 maggio

Alberto Angela e Ulisse – Il piacere della scoperta torneranno in onda, in prima serata, il 27 maggio e il 3 giugno con due nuove puntate che sono, attualmente, in fase di lavorazione. Nella puntata del 27 maggio si parlerà di San Francesco e Santa Chiara. Alberto Angela, oltre a raccontare la loro storia, mostrerà i luogi simbolo dei due Santi. Nella puntata del 3 giugno, invece, si parlerà della crisi climatica e dell’impatto che sta avendo sul mondo. Prossimamente, inoltre, dovrebbe essere recuperata anche la riedizione del Gattopardo. Alberto Angela, dunque, non si ferma e continua a lavorare per portare nelle case dei telespettatori i luoghi più belli d’Italia.

#Ulisse non si ferma. Stiamo regolarmente montando le ultime due puntate di questa edizione che sono solo state rinviate poiché l'emergenza Covid ha causato dei rallentamenti nelle lavorazioni. La sospensione del programma non è mai stata presa in considerazione da nessuno. — Alberto Angela (@albertoangela) May 13, 2021

