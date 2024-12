Fabiola Sciabbarrasi è stata legata a Pino Daniele per oltre vent’anni. Ex modella di Blue Marine e Armani, ha avuto tre figli dalla storia con il cantautore napoletano, ovvero Sara, Sofia e Francesco. Il matrimonio con Pino Daniele si concluse nel 2013, esattamente un anno prima della sua morte. Oggi Fabiola è felicemente impegnata con Luca Di Tolla, il preparatore atletico e nutrizionista che ha conosciuto nel 2019. Per quanto riguarda la relazione con il bluesman napoletano, Fabiola Sciabbarrasi non può che spendere parole al miele, soprattutto ripensando agli inizi della loro relazione.

“Massimo Troisi mi presentò colui che definiva l’uomo della mia vita, per noi era Cupido, una specie di Nostradamus”, racconta Fabiola in una intervista a La Volta Buona. Il cantante dimostrò di voler fare sul serio con lei e di voler costruire una famiglia con tre figli.

Fabiola Sciabbarrasi, il dolore per la morte di Pino Daniele: “Avremmo dovuto chiederci scusa”

Non era facile, perché al di là delle belle parole uscivano entrambi da altre relazioni difficili. “E poi c’era prima la musica, a volte mi sono annoiata, ma la sua con la chitarra era una simbiosi inscindibile. Poi i regali che sono arrivati da quella chitarra, sono tanti, in primis i nostri tre figli”, spiega ancora Fabiola. Tanti i brani scritti e dedicati alla compagna di Pino Daniele, come Resta resta cu mme, Io per lei, Stare bene a metà.

“Non sentivo su di me questo privilegio. Se discutevamo, scriveva un brano. Se la discussione era più importante, scriveva un Lp. Mi sentivo usata? Sì, profondamente usata”, ironizza l’ex compagna del cantautore napoletano. Il momento della morte, non la ha vissuto direttamente, ma è comunque un argomento che preferirebbe non toccare perché fa malissimo. “È stato uno strappo violento – spiega commossa – avremmo dovuto dirci scusa…”.