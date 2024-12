Gemma e Teodoro Spagna erano i genitori di Ivana Spagna: “Li ringrazierò fino alla fine dei miei giorni”

Ivana Spagna aveva un rapporto speciale con entrambi i genitori, Gemma e Teodoro. I due l’hanno sempre supportata nel suo percorso musicale, nonostante le difficoltà economiche che incombevano sulla famiglia. Cosa che la cantante ha ricordato durante un’intervista rilasciata a Verissimo, quando ha dichiarato: “Soldi non ce n’erano, ma ringrazierò Dio fino all’ultimo dei miei giorni perché tutto l’amore che ci poteva essere e che dei genitori potevano dare ai figli noi lo abbiamo avuto“.

Gemma e Teodoro Spagna, i genitori di Ivana Spagna, sono stati una coppia legata fino alla fine. Entrambi hanno vissuto con orgoglio il primo vero successo della figlia nella musica, ma papà Teodoro è morto poco a causa di una malattia. Un episodio che Ivana Spagna ha raccontato nel corso di un’intervista: “Era la finale del Festivalbar e Salvetti mi chiede a chi voglio dedicare la vittoria, dissi a mio padre e mia madre ed al primo pianoforte che mi regalò.”. Lì venne scattata una foto con i due genitori e fu l‘ultima insieme al papà Teodoro.

Ivana Spagna e il dolore per la morte di mamma Gemma

Gemma e Teodoro erano una coppia innamorata che spesso litigava per gelosia. Se il dolore per la morte del padre è stato fortissimo, quando è venuta a mancare mamma Gemma Ivana Spagna è arrivata a decidere di togliersi la vita. Un episodio tristemente noto, di cui la cantante ha spesso parlato nelle sue interviste, spiegando che a salvarla è stata la sua gatta. Mamma Gemma è venuta a mancare nel 1997, mentre la cantante era impegnata in un tour. Un dramma che ancora oggi la cantante porta dentro: mamma Gemma non era solo un genitore per lei ma anche la sua migliore amica, sempre pronta a consigliarla anche in fatto di uomini.