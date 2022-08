Alberto Balocco/ Chi è l’imprenditore ucciso da un fulmine mentre era in bici

Una tragedia che non ha lasciato scampo quella avvenuta nell’Alta Val Chisone, a Torino. A perdere la vita è stato Alberto Balocco, imprenditore di 53 anni, insieme all’amico Davide Vigo, di 55. Balocco, titolare della celebre e rinomata azienda dolciaria, era in mountain bike tra i monti torinesi insieme all’amico, originario di Torino ma residente in Lussemburgo.

ESTRAZIONE MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Ecco le cinquine di oggi 26 agosto 2022

Le pessime condizioni metereologiche hanno fatto immediatamente comprendere ai soccorsi cosa fosse accaduto. I corpi dei due sono stati infatti trovati su uno stradone sterrato, come spiega l’Ansa, a pochi passi l’uno dall’altro, all’altezza di un tornante. Ad intervenire è stata immediatamente l’eliambulanza, che in una situazione difficile è riuscita a far atterrare un’equipe che ha tentato la rianimazione cardiocircolatoria, purtroppo senza esito positivo.

Sextortion/ Cresce il numero di vittime minorenni di ricatti sessuali

Chi era Alberto Balocco

Come prosegue l’Ansa, il corpo di Alberto Balocco e dell’amico Davide Vigo sono stati recuperati con un mezzo via terra, via l’impossibilità dell’eliambulanza di atterrare. La procura di Torino ha aperto un fascicolo affidato al pm Francesco La Rosa per gli accertamenti di rito. Infatti sul posto sono giunti non sono gli uomini del soccorso alpino ma anche i carabinieri di Fenestrelle.

Alberto Balocco era il titolare della celebre azienda dolciaria che porta il suo nome. Solamente poche settimane fa, il 2 luglio, era morto Aldo Balocco, presidente onorario dell’azienda, che aveva preso in mano l’eredità del padre, Francesco Antonio, che fondò proprio la compagnia nel 1927. “Siamo sconvolti da questa tragedia improvvisa che colpisce un amico, un imprenditore simbolo del territorio, che ha portato il Piemonte nelle case di tutto il mondo” ha dichiarato Alberto Cirio, presidente della Regione.

Giornata mondiale del cane/ Quando gli amici a 4 zampe salvano vite umane

© RIPRODUZIONE RISERVATA