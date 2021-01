Alberto Bartozzi de La pupa e il secchione, chi è?/ L’appassionato di logica che…

Nuova edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa che riparte con tanti nuovi ed interessanti protagonisti. Nel gruppo dei secchioni troviamo anche Alberto Bartozzi, 29 anni, originario di Senigallia (Ancona). Anche la sua è una storia fatta di grandi studi ma anche di scelte inaspettate: Alberto è un esperto di logica ma ha ha deciso di non laurearsi. Nel 2014 ha deciso di fare il test d’ingresso alla facoltà di Medicina e, dopo aver scoperto di averlo brillantemente superato, Alberto ha deciso di non seguire le lezioni, abbandonando dunque prima di iniziare. Ha dunque preso un’altra strada, seguendo la sua più grande passione: proprio quella per la logica.

Alberto Bartozzi e la grande passione per la logica

Alberto Bartozzi, uno dei protagonisti della nuova edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa, ha dunque deciso di non fare più Medicina per dedicarsi alla logica. Così, nel 2015, ha creato un blog chiamato LogicaTest. Da allora gira l’Italia per tenere delle lezioni di logica al fine di preparare gli studenti ai vari test. Il suo profilo Instagram è: @logica_test. Invece il profilo Facebook è: alberto.logicatest. Alberto ha inoltre lavorato come giornalista. In merito all’amore, non si sa molto ma non pare sia attualmente fidanzato.



