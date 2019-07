Alberto Capuano, arrestato giudice Tribunale Napoli/ Corruzione giudiziaria per gip

In mattinata la Polizia di Napoli, coordinata dalla Procura di Roma, ha condotto in porto un’operazione molto delicata e che farà discutere certamente negli ambienti giudiziari campani: è stato arrestato infatti un giudice del Tribunale di Napoli, oggi distaccato come gip a Ischia, di nome Alberto Capuano. Con lui in manette anche altre quattro persone nell’ambito di una maxi inchiesta sul fronte della corruzione: secondo quanto riportato da Il Mattino di Napoli, il giudice e gli altri 4 sono accusati di far parte di una rete di contatti che avrebbe al suo interno anche appartenenti alla Camorra. Il gip Capuano, 60enne e ancora in servizio, è stato arrestato presso la sede distaccata del Tribunale di Napoli ma non è l’unico appunto ad esser finito nel mirino delle indagini per presunti contatti con uomini delle cosche camorriste: con lui in arresto consigliere circoscrizionale della X municipalità di Bagnoli, Antonio di Dio, il pregiudicato Giuseppe Liccardo e un imprenditore, Valentino Cassini.

ARRESTATO GIUDICE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI: ECCO LE ACCUSE

Secondo gli inquirenti nelle prime ordinanze emesse, Liccardo sarebbe ritenuto vicino al clan Mallardo di Giugliano e avrebbe fatto da tramite in alcune corruzione in atti giudiziari: i 5 arrestati a Napoli sono indagati a vario titolo per corruzione nell’esercizio della funzione,corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e in atti giudiziari, traffico di influenze illecite, millantato credito, tentata estorsione e favoreggiamento personale. Come spiega l’Ansa, il giudice del Tribunale di Napoli Capuano era già stato indagato anni fa dalla Procura di Roma per presunte utilità e vantaggi incassati in cambio di una gestione “morbida” del patrimonio dei fratelli Ragosta. Tutto però era stato archiviato e le accuse cadute. Nell’operazione odierna denominata “San Gennaro”, gli agenti hanno eseguito anche una serie di perquisizioni tra Roma e la Campania: le indagini odierne sono giunte all’arresto dopo 3 mesi di intercettazioni ottenute con una cimice piazzata nell’ufficio del gip di Ischia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA