Alberto Crispo, poliziotto che ha salvato turista/ “Afferrata mentre lasciava presa…”

Lei tenta un gesto estremo, lui corre da lei per salvarla. Una scena da film, ma è quanto accaduto a Venezia. Una giovane turista olandese di 20 anni venerdì scorso ha tentato il suicidio, ma il poliziotto Alberto Crispo l’ha salvata. Intervistato da La Vita in Diretta, ha ricordato quasi in lacrime quei momenti. «Verso meta mattinata ci trovavamo ai piedi del Ponte degli Scalzi quando un passante ci ha segnalato che c’era una ragazza in cima al ponteggio che voleva gettarsi giù. Ci siamo fiondati lì per capire come raggiungerla e nella speranza di arrivare in tempo per convincerla a non fare quel gesto», ha ricostruito l’agente.

Non ha avuto alcuna esitazione Alberto Crispo. «Con le energie che avevo sono riuscito a raggiungere e ad afferrarle il polso proprio mentre stava lasciando la presa. L’ho afferrata e quando ho capito che non la stavo perdendo, l’ho tirata su e messa in salvo e in sicurezza. Poi ho provato a rassicurarla».

“LA COSA PIÙ INCREDIBILE CHE HO FATTO…”

A proposito della turista che ha tentato il suicidio a Venezia, il poliziotto Alberto Crispo ha spiegato a La Vita in Diretta: «Lei era molto scioccata, aveva lo sguardo perso nel vuoto, si vedeva che era assente. La mia unica speranza era quella di uscire ad arrivare in tempo». Dopo aver ricostruito la dinamica del suo salvataggio, si lascia trasportare dall’emozione. «È la cosa più incredibile che ho fatto nella mia vita. Sono stati attimi molto concitati. In quella frazione di secondo tutto poteva cambiare».

Il poliziotto Alberto Crispo non l’ha più rivista dopo averla accompagnata in ospedale: «Se volesse ricontattami sono qui pronto ad aspettarla. Penso che non capiti una cosa così tutti i giorni, l’emozione di aver salvato una vita è forte e mi ha segnato. Mia moglie era scossa e spaventata, vista l’altezza notevole, temeva che cadessi anche io». E chissà che non decida di rifarsi viva con lui la giovane turista salvata a Venezia.

