Alberto Dandolo vs Fabrizio Corona/ “Cosa c’entra con Tony Colombo e Tina Rispoli?”

Tony Colombo e Tina Rispoli protagonisti a “Non è l’Arena” per parlare delle nozze trash e dell’inchiesta giornalistica sui presunti legami tra la camorra e lo showbiz. La loro intervista non è ancora in onda, eppure c’è già un giallo. Fabrizio Corona su Instagram ha annunciato che la sua società, la Atena srl, rappresenta il cantante neomelodico e la moglie nella loro partecipazione al programma di Massimo Giletti. Ma non è finita qui: la società dell’ex agente fotografica rappresente anche Nina Moric stasera nella sua partecipazione a “Live Non è la D’Urso”. Lo rivela Alberto Dandolo, su Dagospia, sottolineando il fatto che Fabrizio Corona recentemente è uscito dal carcere per curare una patologia psichiatrica che si sarebbe aggravata. Dunque, sta scontando il resto della sua condanna in un istituto di cura vicino Monza, ma è già molto attivo a livello professionale. La Atena srl, che gestisce i suoi diritti di immagine, sarà presente su due reti diverse attraverso i personaggi famosi di cui si occupa.

“COSA C’ENTRA FABRIZIO CORONA CON TONY COLOMBO E TINA RISPOLI?”

Fabrizio Corona oggi nelle Instagram Stories ha pubblicato un comunicato stampa della Atena srl in cui si afferma che questa sarà presente a “Non è l’Arena” con una intervista esclusiva a Tony Colombo e Tina Rispoli, mentre a “Live Non è la D’Urso” ci sarà Nina Moric con la sua denuncia contro Luigi Favoloso. Alberto Dandolo poi su Dagospia aggiunge: «Oggi sia Colombo che l’account ufficiale di Atena hanno preso in giro gli articoli di Dagospia sulla mancata partecipazione dell’assessore Borrelli e di Selvaggia Lucarelli, [..] con un fare decisamente strafottente». I due infatti nelle precedenti puntate non erano mancati, motivo per il quale è apparsa insolita la loro assenza proprio nella puntata in cui Tony Colombo e la moglie sono presenti. Quale occasione migliore per un confronto diretto? Ma Alberto Dandolo si chiede anche se la Atena srl gestisca solo l’aspetto editoriale e di comunicazione o pure quello economico. «Ha percepito una percentuale a chiusura eventuale trattativa ? E quali sono le cifre? (stesse domande valgono per Moric e Mediaset)».

© RIPRODUZIONE RISERVATA