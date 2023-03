Alberto De Pisis è fidanzato?/ Dalla storia con Taylor Mega all’amore per Edoardo Donnamaria

Alberto De Pisis è fidanzato? Dall’orientamento sessuale al sentimento per Edoardo Donnamaria

C’è un argomento che Alfonso Signorini ha rivelato di voler affrontare con Alberto De Pisis prima che abbia fine il Grande Fratello Vip ed è l’amore. Un tasto che poche volte Alberto ha toccato durante questa sua lunga avventura nella Casa, soprattutto quando è stata notata una certa vicinanza e complicità con Edoardo Donnamaria. Il gieffino, d’altronde, non ha mai fatto mistero del suo orientamento sessuale, eppure in passato ha rivelato di aver avuto anche una relazione con una donna.

Alberto, che al GF Vip ha rivelato di essere single, ha spiegato di aver iniziato a provare per Donnamaria dei sentimenti importanti: “Il tema dell’amore non corrisposto esiste. L’amore può essere in diverse misure, ma non perché vedo Edoardo come l’amore della mia vita. Ho provato dei sentimenti ed emozioni che ho anestetizzato”, ha ammesso. E ha aggiunto: “Risvegliare queste emozioni è stato qualcosa di eccezionale. Io in Edoardo ho riscoperto la carezza che mi è mancata, una dolcezza che è una caratteristica che cerco con fermezza.”

Alberto De Pisis e la storia con Taylor Mega

L’unica relazione ufficializzata di Alberto De Pisis è tuttavia quella avuta con la celebre influencer Taylor Mega. È stata proprio lei a confermare di essere stata la prima donna e ultima della vita di Alberto. In una intervista rilasciata a Barbara d’Urso, nel corso di Pomeriggio Cinque, Alberto De Pisis successivamente raccontò: “Ci siamo conosciuti nel 2018, nacque dapprima una simpatia e successivamente una conoscenza, ma lei sapeva del mio orientamento sessuale. A inizio agosto, lei cominciò a vedermi in maniera diversa e c’è stata una storia voluta con insistenza da lei. È stato un rapporto vero e sincero, un rapporto puro senza alcun interesse di tipo mediatico”.

