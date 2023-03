Alberto De Pisis piange per la mamma Manuela Donda/ “Non sono un figlio perfetto ma lei…”

Alberto De Pisis piange per la mamma Manuela Donda: chi è e sfogo

Fiumi di lacrime per Alberto De Pisis nella Casa del Grande Fratello Vip quando dal cielo arriva per lui un messaggio aereo. A firmarlo è sua mamma, Manuela Donda, insieme ai suoi fan, e la scritta recita: “Fieri di te”. Al solo leggere queste parole Alberto scoppia in lacrime, reazione che spiega poi in confessionale.

“Poche parole ma sono belle, è bello sentirsi dire ‘Sono fiero di te’.” esordisce De Pisis in confessionale. “Quando inizio a piangere sono un rubinetto che si apre e difficilmente si chiude, ma le mie sono lacrime di gioia.” spiega poi di fronte al suo crollo, parlando infine della sua mamma. “È stata una mamma impegnata col lavoro, una mamma a cui è risultato più difficile dire ti voglio bene, quindi quando mi scrive di essere fiera di me è solo bello. Poi mi rendo conto di non essere un figlio perfetto, quindi anche per questo sono contento di ricevere questi gesti che forse non merito neppure tutto.” ammette.

Alberto De Pisis e il rapporto con la madre Manuela

Del rapporto con mamma Manuela, Alberto De Pisis ne ha d’altronde parlato anche in passato al GF Vip. Di lei ha raccontato: “Se penso alla mia infanzia non c’è un ricordo particolarmente bello. Quando mia mamma andava via per lavoro oppure partiva per un weekend con il suo nuovo compagno per me era una disperazione. Fingevo dei mal di pancia da ricovero.” E ancora: “Mia mamma è una donna speciale, mi ha desiderato con tutto il suo cuore. Ma non è la tipica mamma che ti aspetta a cena, perché ha sempre lavorato.” Proprio quella che lui ha definito ‘priorità’ è un elemento di sofferenza per Alberto, come sottolineato in confessionale.

