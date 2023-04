Alberto Guareschi/ “Papà Giovannino? Pesava 46 kg tornato dai lager nazisti”

Eppure, nonostante le accuse del figlio, il padre non ha smesso un giorno di lavorare: “Quando l’editore Angelo Rizzoli installò il marcatempo per far timbrare l’orario di entrata ai redattori di Bertoldo, mio padre prese il cartellino e ci scrisse sopra “culo”. A casa si era costruito lo studio nell’abbaino. Lavorava tre giorni e tre notti senza mai scendere. Calava con la corda un secchio e noi ci mettevamo dentro i generi di conforto: acqua, caffè, arance”. Con la sua penna, ha venduto tantissimo: “Saremo sui 25 milioni di copie. Ogni anno escono tre o quattro edizioni all’estero, l’ultima in turco. È pubblicato ovunque, persino alle Samoa. Tranne che in Cina. Lo hanno tradotto in greco antico e latino, in varie lingue con il metodo Braille e persino in milanese, friulano, bergamasco, bresciano e comasco”.

Alberto Guareschi: “Al funerale di papà nessun politico”

Nei libri del papà, Alberto Guareschi era "Albertino": "Mi assegnò questo nome letterario. Poi nel 1957 mi ribattezzò Sputnik, perché, pur rimanendo nella sua orbita, mantenevo sempre la distanza di sicurezza". Oggi, il figlio di Giovannino, cura le opere di suo padre: "Per 30 anni ho fatto il ristoratore qui a Roncole Verdi. In seguito mi sono dedicato completamente a curare i volumi postumi di racconti". Delle opere del papà, "Il valore letterario non lo hanno aumentato i film, semmai lo hanno leso. Il compagno Don Camillo di Luigi Comencini è un completo tradimento del libro. Da tre sceneggiature mio padre ritirò la firma incavolato".