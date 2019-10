Alberto Lorenzini, chi è la iena in sedia a rotelle/ Torna in tv per Nadia Toffa

Alberto Lorenzini è la iena in sedia a rotelle che, durante la prima puntata della nuova stagione dedicata alla memoria di Nadia Toffa, era in prima fila per lanciare il suo personale saluto alla iena più famosa e amata da tutti. 100 iene si sono riunite per ricordare, tra lacrime e sorrisi, il grande cuore e la grande forza di Nadia Toffa che ha sempre mostrato la parte più forte del suo carattere nascondendo quelle fragilità di cui ha parlato Alessia Marcuzzi nel suo lungo e commovente discorso. 100 iene unite in memoria di Nadia Toffa che ha avuto il merito di riunirle per una sera. Tra i vari conduttori ed inviati c’era anche Alberto Lorenzini che ha fatto il suo ingresso in studio su una sedia a rotelle accompagnato da un’altra iena, ma chi è Alberto Lorenzini? Come scrive TvBlog. è la storica spalla destra di Gianfranco Monti in tante trasmissioni televisive. Ha condotto trasmissioni in onda su Videomusic, approda poi a Radio Capital, passa in Rai fino al grande salto a Mediaset dove diventa iena durante le prime due stagioni del programma condotto da Simona Ventura.

ALBERTO LORENZINI: LA IENA IN SEDIA A ROTELLE DOPO L’ANEURISMA DEL 2004

La vita mette a dura prova Alberto Lorenzini nel 2004 quando viene colpito da un aneurisma cerebrale. Nonostante tutto, però, combatte e trova la forza di riprendere in mano la propria vita e nel 2012 approda su Radio Base alla conduzione di un programma intitolato Disco Base. Con la radio, Alberto Lorenzini è così tornato al primo amore. «La radio è un amore di famiglia – ha detto qualche anno fa in un’intervista rilasciata ai microfoni de La gazzetta di Mantova -. Mio padre, in guerra, era nel Genio e costruiva ponti radio, mia madre Adalgisa era una voce della Eiar. Poi è stata la volta di mio fratello Lorenzo, fondatore di Radio Mantova, radio storica della città, quindi sono arrivato anch’io. La tv da più popolarità e quattrini ma la radio è sempre stata la mia passione». Per ricordare Nadia Toffa, però, Alberto Lorenzini ha deciso di tornare in tv e la sua presenza è stata applaudita dal popolo del web.

