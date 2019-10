Nadia Toffa, video inedito Le Iene/ “Sto provando a ritardare la mia morte ma…”

L’ultimo progetto di Nadia Toffa a “Le Iene”. Il programma torna oggi, martedì 1 ottobre 2019, e annuncia che manderà in onda un video inedito della giornalista bresciana, morta il 13 agosto all’età di 40 anni. Si tratta di un filmato lungo 20 minuti dove parla proprio Nadia. Il Corriere della Sera lo ha visto in anteprima e ha fornito qualche anticipazione. Si sente la voce della conduttrice e inviata che manda un messaggio vocale a Giorgio Romiti, l’autore con cui ha lavorato di più e che per lei è anche un amico. Risale al 21 dicembre 2018. Nadia Toffa sa di avere ancora poco tempo e quindi chiede all’autore di andare a casa sua. Ha un’idea. La telecamera si accende: si vede Nadia seduta nella cucina di casa sua. Ha i capelli corti, spettinati, e il viso gonfio, ma il sorriso vitale. Di fronte a lei ci sono Giorgio Romiti e Max Ferrigno, suo ex fidanzato storico e altro autore del programma che va in onda su Italia 1. Nadia Toffa racconta di voler incontrare amici, vecchi e nuovi, parenti e colleghi che hanno lasciato il segno nel suo ultimo anno, «persone che contano davvero».

NADIA TOFFA, VIDEO INEDITO LE IENE

Nadia Toffa in questo video inedito spiega che vorrebbe anche che questi incontri venissero filmati, perché nel suo ultimo anno sente di essere cambiata molto. «Non è il quanto vivi, ma come vivi», spiega la giornalista bresciana. E a proposito di quella tendenza a chiedere l’età della persona morta: «Trovo stupida la domanda: quanti anni aveva? Non contano gli anni, ma se hai vissuto intensamente. Io sto facendo il possibile per ritardare la mia morte, tutte le cure possibili. Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto». Nadia Toffa vuole incontrare le sue persone care per sapere cosa pensano davvero di lei: in questo desiderio c’è al voglia di vivere un momento di verità pura. Ma vuole anche lasciare un bel ricordo. Vuole incontrare mamma Margherita, «persona meravigliosa, mi spiace più per lei che per me», Max, due compagne di liceo classico, un amico di Brescia, il boss de “Le Iene” Davide Parenti, la sua amica Sara, nonna Maria e la nipotina Alice («sono orgogliosa perché mi assomiglia un sacco»).

NADIA TOFFA, “PERCHÈ BERLUSCONI MI VUOLE BENE?”

Ma Nadia Toffa nel video inedito confessa anche il desiderio di incontrare Silvio Berlusconi. Non lo ha mai conosciuto ma vorrebbe fargli tante domande. «Provo molta gratitudine per lui, ha fatto partire l’elicottero per me per farmi portare subito al San Raffaele quando sono stata male a Trieste. Gli direi: “Io non l’ho mai votata, non sono la migliore conduttrice di Mediaset, perché mi vuole bene?”». E Davide Parenti conferma la gratitudine del programma nei confronti del suo editore. E rivela che Silvio Berlusconi ha messo a disposizione la sua stanza riservata al San Raffaele per la giornalista. «Ha sempre chiesto sue notizie, ha fatto il possibile per lei. Le telefonava e commentava le puntate. Le diceva “Quando non ci sei tu, quelle tre cornacchie…”», racconta al Corriere della Sera. Nel video inedito comunque Nadia Toffa racconta la sua tragedia, che «ti sbatte in faccia la verità, chi ti ama. E tutto è più chiaro. E capisci che gli amici veri non ti mollano». Il video diventa un testamento: «Così potremo rivederci, fermare il momento». Quegli incontri sono stati registrati. Ma Davide Parenti per ora non intende mandarli in onda. «Troppo doloroso. Vedremo più avanti».





