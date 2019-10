Le Iene show/ Diretta e servizi 1° ottobre: omaggio e Nadia Toffa e le Iptv pirata

Martedì 1° ottobre, in prima serata, Italia 1 trasmette la prima puntata della nuova stagione de Le Iene show. Al timone dello show più irriverente della televisione italiana ci sarà la confermata coppia formata da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con le voci irriverenti della Gialappa’s Band. Le Iene, poi, torneranno in onda anche giovedì 3 ottobre al cui timone ci sarà, alternandosi, il trio femminile formato da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri e quello tutto al maschile di Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. Gli inviati di questa stagione sono: Andrea Agresti, Niccolò Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Cristiano Pasca, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Alessandro Di Sarno, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

LE IENE SHOW: VIDEO OMAGGIO A NADIA TOFFA

La prima puntata de Le Iene show si aprirà con il toffante ricordo di Nadia Toffa, scomparsa lo scorso 13 agosto dopo una lunga battaglia contro il tumore. Alessia Marcuzzi e Nicola Savino manderanno in onda un video inedito in cui Nadia Toffa chiede di essere accompagnata ad incontrare le persone a lei davvero care. Il filmato sarà particolarmente toccante: girato pochi mesi prima che Nadia morisse, racconta anche il suo ultimo progetto. “La sorpresa è incontrare amici, vecchi, nuovi, persone care, parenti, colleghi che hanno lasciato un segno in questo ultimo anno tremendo, persone che contano davvero” – sono le ultime, toccanti parole della Toffa. “Non è il quanto vivi, ma come vivi. Io sto facendo il possibile per ritardare la mia morte. Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto”, è il testamento di gioia lasciato da Nadia Toffa.

LE IENE SHOW: INDAGINI SULLE IPTV PIRATA

Tra i servizi della puntata odierna de Le Iene show ci sarà quello realizzato da Alessandro Di Sarno sulle Iptv privata. L’inviato delle Iene ha incontrato un ex spacciatore di pezzotto che permette a milioni di italiani di visionare molti canali a pagamento in cambio di un abbonamento low cost pirata. L’ex admin racconta di aver oltre 40mila clienti, per un giro di affari da 40mila euro al mese. “Ho deciso di parlare con voi de Le Iene dopo gli arresti di questi giorni. Il mondo della Iptv pirata sta diventando molto pericoloso”. A 21 anni, faceva l’idraulico e, dopo essere stato licenziato, avendo a casa già il pezzotto, ha chiesto di entrare nel giro. “Mi disse: più amici mi porti e più ti faccio guadagnare. Chiunque potrebbe imparare a installare un abbonamento pezzotto nella smart tv o nel decoder”, racconta l’ex spacciatore che ha lavorato per tre anni fino a quando non è stato arrestato. “La Guardia di Finanza è venuta a casa mia alle 6 di mattina. Mi hanno sequestrato i telefonini e i computer. Hanno capito che ero un admin molto grande perché stavano monitorando i miei movimenti su Postepay”, ha dichiarato nel servizio che sarà trasmesso totalmente questa sera.





