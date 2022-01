Alberto Malanchino/ Chi è la fidanzata dell’attore che interpreta Gabriel in Doc 2?

C’è anche Alberto Malanchino tra gli ospiti della puntata di oggi di “Da Noi…A Ruota Libera“, il programma condotto da Francesca Fialdini. Nella trasmissione della domenica pomeriggio di Rai Uno arriva ancora una volta uno degli interpreti di “Doc 2 – Nelle tue mani“, la serie campione di ascolti a tema medico. Di chi si tratta? Dell’attore che nel medical drama veste i panni di Gabriel, giovane medico combattuto tra un passato che lo riporta dalla sua famiglia, in Etiopia, e un presente (e un futuro?) in Italia. Ciò che molti non sanno è che Alberto Malanchino nella realtà è nato in Italia, precisamente a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, il 16 ottobre 1992. All’anagrafe l’attore è registrato come Alberto Boubakar Malanchino: le sue origini, nella vita reale come nella serie, sono da ritrovarsi in Africa, ma non in Etiopia bensì in Burkina Faso.

Alberto Malanchino: chi è la sua fidanzata?

Alberto Malanchino ha infatti un padre italiano ma la mamma è nativa del Burkina Faso. L’interprete ha vissuto per tre anni nel Paese africano, per poi tornare in Italia, dove ha trascorso gran parte della sua giovineza. Il 2016 è stato un anno importante dal punto di vista professionale, poiché Malanchino ha ottenuto il diploma a Milano presso la scuola civica di Teatro Paolo Grassi: da lì ha iniziato a sognare una carriera da attore. Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Alberto Malanchino ha una fidanzata? Il giovane è solito mantenere grande riserbo sulla sua vita sentimentale, al punto che oggi non siamo in grado di dire se l’interprete abbia o meno al suo fianco una fidanzata. Chissà che non riesca proprio Francesca Fialdini, a “Da Noi…A Ruota Libera”, a squarciare questo velo di riservatezza.

