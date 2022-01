Doc Nelle tue mani 2/ Anticipazioni 20 gennaio: Fanti torna a fare il primario?

Doc Nelle tue mani 2, seconda puntata 20 gennaio

Questa sera, giovedì 20 gennaio, alle 21.25 su Rai 1 va in onda il secondo appuntamento con “Doc – Nelle tua mani 2”, la fortunata fiction con Luca Argentero. Il ritorno del dottor Andrea Fanti e della sua squadra di medici è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico di Rai 1: la prima puntata è stata vista da 7.054.000 telespettatori, pari a uno share del 30,4% superiore di 4 punti rispetto al debutto della prima stagione il 26 marzo 2020. Nel dettaglio il primo episodio ha ottenuto 7.301.000 (29,19%) e il secondo, in seconda serata, 6.804.000 (31,97%). Nella è prima puntata di Doc Nelle tua mani 2 ha dovuto fare conti con l’arrivo del Covid e con la morte di Lorenzo Lazzarini. Uno strano sogno di Fanti ha fatto sorgere dei dubbi: come è morto davvero Lorenzo, il paziente 0? Inoltre il nuovo primario è Cecilia Tedeschi, una vecchia conoscenza di Andrea e Agnese, molto lontano dall’ideale di medicina di Doc. Vediamo le anticipazioni della seconda puntata di “Doc 2”

Doc Nelle tue mani 2, anticipazioni episodi “Sfide” e “Quello che sei”

Ecco le anticipazioni della seconda puntata di “Doc Nelle tue mani 2”. Nel primo episodio intitolato “Sfide” Caruso porta avanti la sua inchiesta, che mette a rischio la carriera di Agnese, e i segreti della pandemia iniziano ad emergere. Andrea vuole riprendere il posto di primario, per non lasciare medicina generale in mano a Cecilia, che ha un approccio troppo “freddo” con i pazienti. Per riavere il primariato Doc deve sostenere dei test, ma se fallirà non potrà mai più fare il medico. Durante l’emergenza Carolina si è legata molto a Riccardo e ora vorrebbe qualcosa di più dell’amicizia. Gabriel inizia a sviluppare degli strani disagi mentre Elisa frequenta un nuovo uomo, che sembra nascondere qualcosa. Nel secondo di Doc Nelle tua mani 2 dal titolo “Quello che sei” Andrea si occupa di un giovane fenomeno del tennis: vale la pena diventare primario e rinunciare al contatto con i pazienti? Alba torna in ospedale e Carolina soffre nel vederla insieme a Riccardo. Gabriel non si presenta all’appuntamento con la nuova psicologa, Lucia Ferrari, da cui l’ha mandato Enrico. Chi è la misteriosa collega con cui il dottor Sandri ha iniziato una relazione?

