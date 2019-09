Alberto Matano/ Come andrà il sodalizio con Lorella Cuccarini a La Vita in diretta?

Il sodalizio fra Alberto Matano e Lorella Cuccarini è iniziato ben prima del loro debutto a La Vita in Diretta. I due conduttori infatti si ritroveranno gomito a gomito a guidare la nuova edizione del programma Rai, che vivrà il suo debutto proprio nella giornata di oggi, lunedì 9 settembre 2019. Alberto e Lorella hanno avuto modo di conoscersi in questi mesi e il presentatore più popolare dell’emittente pubblica non ha ben tollerato gli ultimi attacchi ricevuti dalla sua futura partner in studio. “Mi dispiace che Lorella debba subire certe critiche”, ha detto durante un’intervista al settimanale Chi: “L’ho conosciuta quest’anno e posso confermarle che è davvero una bella persona e una grande professionista”. Nonostante il recente incontro, Matano assicura che fra loro si sia instaurato subito un forte feeling e che finora non abbiano trovato punti in cui non si siano trovati d’accordo. Per questo ha chiesto al pubblico di lasciare che sia il lavoro di entrambi a parlare al loro posto, mettendo per qualche tempo in stand by dita puntate e accuse al vetriolo. Alberto in realtà può sentirsi in un porto sicuro: i riflettori per ora sono tutti puntati su Lorella, al suo ritorno nella tv pubblica.

Alberto Matano, La Vita in diretta: nuova avventura dopo Ballando con le stelle

Dopo aver militato a Ballando con le stelle come custode del tesoretto, Alberto Matano è pronto per lasciare il timone del TG1 e lanciarsi nella nuova avventura de La vita in diretta. L’ultimo appuntamento con il telegiornale è andato in onda lo scorso 25 agosto 2019, quando il conduttore ha concluso il collegamento salutando i telespettatori italiani. “Per un po’ non farò il telegiornale”, ha sentenziato senza dare troppe spiegazioni. Non era necessario e di sicuro gli ammiratori sanno che potranno ritrovarlo nei pomeriggi di Rai 1 da oggi in poi, assumendo il ruolo che l’anno scorso è stato affidato a Tiberio Timperi. Per non parlare della sua presenza social: Alberto è molto attivo su Instagram, dove condivide sempre alcuni momenti interessanti della sua vita professionale. Fra gli ultimi post troviamo una foto con Marco Liorni, passato a trovarlo durante le prove della scorsa settimana. “Un amico che ringrazio per i consigli e il supporto”, scrive Matano. Clicca qui per guardare la foto di Alberto Matano e Marco Liorni. Purtroppo, i consensi ricevuti dai fan con quell’immagine non corrispondono alle critiche accese che sono spuntate fra i commenti appena due giorni prima, quando il conduttore ha pubblicato una foto al fianco di Lorella Cuccarini. “Non bastava il flop dell’ultima trasmissione della Cuccarini per capire che non sa fare niente oltre la ballerina”, scrive qualcuno, unendosi al coro di chi avrebbe preferito non assistere un ritorno della conduttrice sul piccolo schermo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA