LORELLA CUCCARINI/”Dispiacere per gli anni lontani dalla Rai. Heather Parisi? Dico..”

Si chiama “Grand Tour” il nuovo programma di Lorella Cuccarini, in onda in prima serata su Rai Uno dal 2 agosto, che segna il ritorno della “più amata dagli italiani” sulla tv di Stato. La conduttrice dal 9 settembre sarà poi alla guida de “La vita in diretta” dopo un lungo periodo di allontanamento. Intervistata da Dipiù, Lorella ha spiegato:”Mi era dispiaciuto ma non mi ero disperata: non sono il tipo di persona che sta a piangersi addosso e non sono disposta, pur di apparire in video, ad accettare qualsiasi programma”. Dopo una prima risposta diplomatica, però, ammette:”Va bene…diciamo che mi è molto dispiaciuto non essere considerata per anni una risorsa Rai. La professionalità, la voglia di lavorare e di mettersi a disposizione della Rai e 35 anni di carriera sono importanti, ma a volte non bastano. (…) Diciamo solo che i programmi e i loro conduttori sono decisi, in modo legittimo, dai dirigenti della Rai: si vede che a qualcuno di quelli del recente passato io non piacevo”.

LORELLA CUCCARINI SU HEATHER PARISI

Lorella Cuccarini è stata accusata dalla sua “Nemicamatissima” per antonomasia, Heather Parisi, di aver conquistato un posto in Rai soltanto come premio per le sue dichiarazioni a favore dell’attuale governo. Nell’intervista rilasciata a Dipiù, però, la conduttrice ha deciso di non replicare:”Lasciamo perdere, perché dovrei rovinarmi un momento così bello per questa storia? Io sono una cittadina e, come tutti i cittadini, ho il diritto di dire come la penso. Ho una carriera che parla per me e ora sono contenta che Teresa De Santis, direttrice di Rai Uno, mi apprezzi e mi abbia voluto”. Spazio poi ai progetti su “La vita in diretta”:”E’ presto per dirlo, visto che inizieremo a lavorarci a fine agosto. Però posso anticiparle che voglio portare racconti positivi di italiani che si danno da fare per migliorare la propria vita e quella degli altri. Penso che possa essere utile in questo momento che è così cupo per il nostro Paese”.

