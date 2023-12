Alberto Matano commenta Lorella Cuccarini a Sanremo/ Parole inaspettate: pace fatta tra i due?

Lorella Cuccarini co-conduttrice a Sanremo 2024: la reazione inaspettata di Alberto Matano

Amadeus nei giorni scorsi ha annunciato che Lorella Cuccarini sarà tra le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2024 insieme a Teresa Mannino, Giorgia e Fiorello. E tra i vari che hanno commentato questa scelta del conduttore è intervenuto anche Alberto Matano. Tra il padrone di casa de La vita in diretta e l’attuale coach di Amici 2023 non corre buon sangue, i due hanno condotto insieme un’edizione del talk di Rai1 nel 2019 ma il rapporto si è concluso nel peggiore dei modi.

Adesso però che di tempo ne è passato tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini sembra pace fatta. Ieri, infatti, a La vita in diretta il conduttore e giornalista commentando la scelta di Amadeus di essere affiancato da Lorella Cuccarini si è congratulato con la collega spendendo parole al miele: “Devo dire che Amadeus riesce sempre in un’alchimia magica a mettere insieme tutti gli ingredienti per cui ogni sera c’è un rappresentante del mondo dell’arte, del cinema, della comicità. Questa volta poi abbiamo addirittura Lorella che racchiude in sé la conduzione, la danza, la canzone, quindi è stato bravo anche in questa scelta.”

Alberto Matano e Lorella Cuccarini: gli screzi del passato a La vita in diretta

Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno condotto insieme l’edizione 2019/2020 de La vita in diretta. Al termine della stagione televisiva, però la showgirl invio una mail infuocata a tutta la redazione contro il collega dove lo accusava di maschilismo e prevaricazione. A sua volta il giornalista aveva replicato con un’intervista a La Repubblica: “Io maschilista? Di tutte le cose che si poteva inventare è la più surreale“. Lorella Cuccarini, che lasciò la conduzione del talk e la Rai per passare a Mediaset ad Amici di Maria De Filippi proprio a causa di questi screzi, in seguito a Verissimo rivelò: “Mentre di fronte a me c’era una persona che faceva il migliore amico, dietro le quinte si consumava un piano che andava in un’altra direzione.”

Da allora le strade televisive di Alberto Matano e Lorella Cuccarini non si sono più incontrate. Il primo, stagione dopo stagione, ha reso la sua Vita in diretta un programma di punta del pomeriggio di Rai1 con ascolti record. La seconda, invece, da quattro edizioni è prof ad Amici di Maria De Filippi ed adesso è pronta a tornare in Rai con ruolo di prim’ordine, la co-conduzione del Festival di Sanremo 2024 al fianco di Amadeus ed ha già incassato i complimenti dell’ex collega.











